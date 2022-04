3 formas de descubrir los mejores talentos en un mercado laboral difícil

Los trabajadores estadounidenses renunciaron a sus trabajos en masa y ocuparon los titulares nacionales durante 2021. Este año, los economistas esperan más de lo mismo. Las empresas en prácticamente todos los sectores todavía están tratando desesperadamente de llenar los puestos vacantes. Una encuesta reciente de CareerBuilder muestra que muchos gerentes de contratación ven cómo los candidatos desaparecen durante el proceso de contratación, un fenómeno conocido como "fantasma".

Si es un líder empresarial que espera encontrar y contratar a los mejores talentos en el mercado laboral actual, podría ser el momento de explorar nuevas estrategias. Publicar listados de trabajo tradicionales en sitios web de contratación le permite lanzar una red amplia, pero en última instancia lo obliga a jugar un juego de números. El tiempo y el dinero que invierte en revisar currículums, seleccionar candidatos y realizar entrevistas se convierten en costos irrecuperables cuando los posibles empleados de repente dejan de devolver llamadas y correos electrónicos. Cuando está buscando llenar docenas o incluso cientos de roles, estos costos pueden acumularse rápidamente.

Un proceso de contratación ineficiente no solo es costoso. También puede ser una carga para el rendimiento y la cultura de su empresa. Si tiene dificultades para encontrar a las personas adecuadas para ocupar los puestos vacantes, considere buscar presentaciones profesionales de su red personal.

Utilizar las conexiones de red existentes

Pedir presentaciones profesionales a miembros confiables de su red puede ser ventajoso por varias razones. Para empezar, las personas de su red ya conocen sus objetivos y los de su empresa, por lo que sus presentaciones se filtrarán en función de ese conocimiento. Entienden la cultura del lugar de trabajo que ha creado y la tendrán en cuenta antes de presentar un candidato.

Además, se invertirán en el resultado. Cuando se acerca a las personas de su red personal para una presentación, saben que las personas que seleccionen reflejarán su propia credibilidad. Su deseo de ayudarte se verá amplificado por su deseo de recompensar tu confianza, por lo que serán selectivos con las personas que te sugieran conocer. Además, las personas de tu red personal suelen ser las únicas que quieren ayudarte a ganar dinero sin recibir nada a cambio.

A diferencia de una referencia, que generalmente proviene de fuera de su red personal, una presentación profesional proviene de alguien con quien tiene una relación real. Las referencias generalmente comienzan y terminan cuando una conexión de segundo o tercer grado le da un nombre (por ejemplo, "Consulte el perfil de LinkedIn de Sean"). Sin embargo, una presentación profesional está mediada por alguien en quien confías y te ayuda a establecer una conexión duradera.

Con eso en mente, aquí hay tres formas en que puede aprovechar el poder de este enfoque de contratación a medida que continúa la competencia por los mejores talentos.

1. Construya relaciones con los reclutadores

Cuando necesita contratar un conjunto de habilidades específico, los buenos reclutadores son conexiones invaluables. Trabajarán para comprender completamente los requisitos del puesto, la cultura de su empresa y filtrarán a los candidatos que no encajen bien. Claro, toman una parte una vez que has hecho una contratación, pero te ahorran mucho tiempo y pueden descubrir talento que simplemente no encontrarías por tu cuenta.

Dicho esto, los reclutadores tienen una gran demanda en el mercado laboral actual. Dada la cantidad de empresas que luchan con problemas de personal, las empresas de contratación están más ocupadas que nunca. Por ejemplo, después de publicar una ganancia anual récord en enero, el reclutador británico SThree proyectó un crecimiento de ganancias de dos dígitos este año. Por supuesto, los reclutadores a menudo son más necesarios cuando están menos disponibles, por lo que vale la pena tener uno en su red personal.

2. Hable sobre el rol en sus cuentas personales de redes sociales

Si espera cubrir una vacante crítica lo más rápido posible, tómese un tiempo para hablar al respecto. Por ejemplo, si está activo en Twitter y tiene conversaciones sobre un tema o campo que incluso está tangencialmente relacionado con el puesto, comparta algunos de los detalles del trabajo. Si está hablando con personas con intereses profesionales similares, es más probable que encuentre a alguien que pueda ayudarlo a encontrar talento.

Mantenerse activo en los canales sociales es una excelente manera no solo de buscar talento, sino también de contar la historia de su marca. Tus tweets, artículos de LinkedIn y publicaciones de Facebook le dan al público una idea de lo que haces y lo que representas. Así como los buscadores de empleo usan las redes sociales para la marca personal en la búsqueda del éxito profesional, puede usarlas para brindar información sobre la misión y la cultura de su empresa. Si lo hace, mejorará sus probabilidades de atraer candidatos que compartan sus valores.

3. Apóyate en tus empleados

A menudo se dice que los clientes satisfechos son los mejores vendedores. Del mismo modo, los empleados satisfechos pueden ser excelentes reclutadores. Sus empleados entienden la cultura de su empresa y la química del equipo, por lo que probablemente ya hayan pensado en personas que conocen que encajarían perfectamente. Esta es su oportunidad de pedir presentaciones profesionales.

En lugar de preguntar a los empleados si conocen a alguien que necesite un trabajo, pregúnteles con quién les gustaría trabajar. La investigación de Red Ventures indica que esto puede generar clientes potenciales cálidos que tienen un 43 % más de probabilidades de participar que aquellos contactados a través del alcance frío. Además, puede confiar en que las personas recomendadas por sus empleados son buenos candidatos, no personas que dificultarán su trabajo.

Hay muchas maneras de aprovechar el poder de su red personal. Algunas plataformas (como Introducely ) incluso están diseñadas para facilitar presentaciones profesionales. Al adoptar este enfoque de contratación, evita jugar el juego de los números y mejora sus posibilidades de encontrar personas que se ajusten perfectamente a su empresa.

