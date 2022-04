Cómo evitar que tu deseo de triunfar te vuelva miserable

Hay un patrón desafortunado que prevalece entre muchos de mis amigos, conocidos y mentores que ganan mucho: son miserables.

Muchas de las supuestas historias de éxito con las que he pasado tiempo están llenando un vacío. Trabajan para sentirse dignos, se dan atracones de Netflix o alcohol para adormecer el dolor y se obsesionan con lograr distraerse de su coacción existencial. Publican ciertas cosas en las redes sociales para apaciguar su insuficiencia percibida y tratan de sentirse mejor consigo mismos luciendo bien por fuera. Se ocupan en conseguir lo que quieren, solo para darse cuenta de que nunca lo quisieron en primer lugar.

Para poner en marcha un negocio, los empresarios tienen que dejar de trabajar como empleados y empezar a pensar como jefes. Sin embargo, muchos propietarios no logran abandonar el paradigma de pensar que su auténtica felicidad, libertad y realización sólo valen la pena cuando se alcanzan las metas. Planifican su trabajo como si no importara cómo se sienten al final del día y su vida. Cada día terminan sintiéndose forzados y constantemente enfrentan fricciones al elegir entre pasar tiempo con sus seres queridos o ganar dinero.

No tiene que ser de esta manera

Hace unas pocas generaciones, ganar dinero era para la supervivencia y la seguridad. Más recientemente, cambió a ganar y dar opciones a nuestra familia.

Ahora, los empresarios pueden ganar como un subproducto natural de hacer lo que los hace sentir bien. En última instancia, nuestro cumplimiento es infinitamente más importante que alcanzar los objetivos y comprar lo siguiente.

Lo que queda es el legado del sentimiento que dejamos en la gente.

Solo podemos hacer que las personas se sientan tan bien como nos sentimos

El bienestar se reduce a equilibrar lo que nos brinda alegría y, al mismo tiempo, tener la disciplina para ejecutar las estrategias necesarias para materializar las metas.

Muchos se atascan demasiado en un lado del péndulo y no se sienten bien. Por un lado, la gente trabaja duro y no hace nada que le guste. Por otro lado, las personas hacen lo que aman y viven en la corriente, pero evitan lo que no se siente favorable, por lo tanto, no generan el crecimiento o los resultados que desean. Ninguna de estas opciones es óptima.

Es mi trabajo ser un vehículo activo y consciente que sirve a otras personas y disfruta de la vida que tengo la suerte de experimentar cada día. Ser motivado y disfrutar de la vida no tiene por qué estar en conflicto cuando se enmarca correctamente. Conectar tu trabajo con algo más grande que los miedos subconscientes de tu ego es esencial para sentirte realizado.

Tienes que tener fe

Crear y transformar su vida y su negocio debe provenir de su visión respaldada por creencias, no de sus miedos subconscientes.

Pregúntate a ti mismo las siguientes preguntas:

¿Mi trabajo cumple con mi potencial para crear un impacto?

¿Es mi trabajo más superficial que lo que Dios, o el Universo, me está llamando a hacer?

¿Hacia dónde puedo redirigir mi energía?

La capacidad de reflexionar y redirigir es lo que nos hace poderosos sin medida. Tienes la oportunidad de crear conscientemente la vida que vives. Hacer que cuente.

