Cómo la tecnología está combatiendo el inquietante problema de la edad de la agricultura

Aquí hay una estadística que debería mantenerte despierto por la noche. La edad promedio de un agricultor estadounidense es de casi 60 años.

Ahora, piensa en lo que esto significa para nuestra comida. A medida que los agricultores abandonan la profesión y menos ingresan al campo , corremos el riesgo de volvernos aún más dependientes de las largas y complicadas cadenas de suministro que contribuyen al cambio climático y a los precios exorbitantes. Este ha sido un problema creciente durante décadas, desde Kenia hasta Kansas, ya que los jóvenes de las zonas rurales se han ido de casa para seguir carreras fuera de la granja familiar, y menos se mudan para llenar el vacío.

Pero incluso con la edad promedio de un agricultor estadounidense a punto de jubilarse, hay esperanza en el horizonte. Ante el cambio climático, una crisis demográfica y una población en crecimiento, los agricultores están invirtiendo en tecnologías sostenibles para mantener vivo el comercio, y están atrayendo a una nueva generación de talento en el proceso.

Los trabajadores del conocimiento están encontrando un lugar en el campo

A medida que menos personas ingresan a la profesión, los agricultores sienten la presión. Se ven obligados a hacer más trabajo para alimentar a una población en crecimiento con menos mano de obra, menos insumos y un clima más dramático.

Tomemos como ejemplo a Mike Rigby, un ranchero de cuarta generación en Utah que asistía rutinariamente a las subastas de ganado los fines de semana y veía a los rancheros de 80 años haciendo fila para vender su ganado. Tenían dos problemas: estaban luchando contra sequías históricas para mantener vivo su ganado con el poco alimento que podían producir, y carecían de un sucesor que se hiciera cargo de sus granjas. En un esfuerzo por evitar el mismo destino, Rigby recurrió a la tecnología de cultivo en interiores para estabilizar su fuente de alimentación y darles a sus hijos la esperanza de algún día hacerse cargo de una operación viable.

Rigby no es un ejemplo aislado. La afluencia de tecnología en las granjas no solo las está estabilizando en el plazo inmediato, sino que está evolucionando el papel del agricultor para incluir conjuntos de habilidades más relevantes para una generación más joven. Este cambio no podría llegar en un mejor momento, ya que los métodos tradicionales de agricultura no están atrayendo a los mejores talentos a los campos. De hecho, un amplio estudio encontró que una de las principales razones por las que los jóvenes dudan en convertirse en agricultores es su deseo de obtener una educación superior y trabajos administrativos.

La buena noticia es que, a medida que las granjas integran más tecnología, existe una creciente demanda de tecnólogos para ejecutar sistemas, y un creciente interés de los millennials y Gen Z por ingresar al campo.

El atractivo de solucionar un problema imposible

Entonces, ¿por qué esta revolución agrícola es atractiva para los jóvenes? Sencillo. Las mentes más brillantes del mundo siempre se sienten atraídas por los problemas más grandes y, en este momento, sería difícil encontrar un desafío más importante que estabilizar la producción de alimentos. No hay industria en el mundo que afecte a más personas a perpetuidad que la agricultura. Esto ha llevado a una innovación increíble en la tecnología agrícola, con un crecimiento del mercado global de alrededor del 9 % anual hasta un mercado estimado de $22 500 millones para 2026.

Ha sido impulsado en los últimos años por un aumento masivo en la inversión ESG y un cambio generacional hacia la sostenibilidad. Millennials y Gen Z, las mismas generaciones disuadidas de la agricultura tradicional, están ayudando a impulsar la revolución tecnológica que está transformando la agricultura.

Los agricultores, que, a pesar de sus estereotipos, siempre han sido entusiastas de la tecnología, están haciendo su parte al diversificar las operaciones e incorporar inteligencia artificial , sensores remotos, IoT y más. Estas herramientas les permiten estabilizar o mejorar los resultados al tiempo que reducen drásticamente la dependencia de insumos como agua, fertilizantes y pesticidas.

Esa diversificación también está creando espacio para un conjunto de habilidades completamente nuevo en las granjas, uno que se alinea con los talentos e intereses de la Generación Z, una generación de nativos digitales impulsada por la resolución de problemas, la sostenibilidad y el desarrollo de habilidades . El futuro agricultor puede verse diferente, pero los valores siguen siendo los mismos. Alimentar a los seres humanos es una profesión noble y que nunca será sencilla. La buena noticia es que está surgiendo una nueva generación de talentos y, al igual que Rigby, tienen un mejor conjunto de herramientas para trabajar.

