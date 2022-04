Tu equipo es más importante que tu idea y otras verdades sobre el emprendimiento

Soy uno de los fundadores de Passbase . Como es el caso de muchos otros empresarios, creemos que nuestra visión es audaz. Nuestro objetivo es crear un futuro que sea seguro, centrado en la privacidad y eficiente al mismo tiempo; queremos ayudar a las personas a recuperar el control de sus datos personales y, al mismo tiempo, resolver los problemas de confianza que enfrentan las empresas con respecto a la identidad del cliente.

Sabemos que, si bien la paradoja confianza-privacidad es difícil de resolver, se encuentra en el corazón de un futuro digital seguro. Comenzamos nuestro viaje ayudando a las empresas a mejorar la verificación de identidad y el cumplimiento a través de verificaciones de identidad más inteligentes, reconocimiento facial y acceso a bases de datos.

Creo que como emprendedor, nunca terminas de aprender. No creo que sea un experto en nada; Estoy resolviendo las cosas a medida que avanzamos. Pero hay 4 cosas importantes que he aprendido en el camino que sé que impulsan a todos los emprendedores con grandes visiones. Alinearse con estos lo ayudará a construir su propia empresa.

1. Saber que tu entorno se convierte en ti

Es posible que nunca sepa directamente que está hecho para ser un empresario, pero por lo general, hay señales. De niño, yo era un 'constructor', siempre apilando bloques de Lego. Construí mi primer negocio a la edad de diez años, mediante la reventa de goma de mascar comprada a granel en Costco para obtener una ganancia. Después de la universidad, hice una pasantía en Google y trabajé allí durante los siguientes 5 años, primero en finanzas y luego en la división de I+D de GoogleX. Fue allí donde atrapé el 'gusano emprendedor'. Quería entrar al campo de juego y construir algo en el mundo real yo mismo. Y por lo que entendí, nuestra tolerancia al riesgo tiende a disminuir con la edad a medida que aumentan nuestras responsabilidades. Entonces, si quería dar el paso, era mejor hacerlo antes. Como resultó, conocí a los cofundadores de Passbase poco después; nos encontramos, las personas adecuadas, en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y nunca miramos atrás.

Lo que sé con certeza es que pienso como lo hago porque absorbí las mejores formas de pensar de las mejores mentes del mundo. Los otros empleados de 'X' con los que trabajé eran personas brillantes que crearon tecnologías que darán forma a nuestro futuro. Algunos de ellos incluso habían construido negocios masivos antes. Mi trabajo consistía en ayudarlos a desarrollar sus estrategias de comercialización, modelos financieros y relaciones entre inversores y clientes; Aprendí de ellos cómo convertir una idea loca en algo viable que el mercado aprecia mucho.

En tu viaje para convertirte en quien estás destinado a ser, tu entorno te moldea más de lo que crees. Creo que esto es aún más importante una vez que has elegido un camino empresarial. Como emprendedor, pronto te das cuenta de que te vas a equivocar una y otra vez. No hay lugar para el ego. Entonces, en lugar de tratar de tener siempre la razón (que no lo harás), te diría que trates de estar menos equivocado y sigas buscando maneras de ser mejor. Te servirá bien.

Relacionado: 4 beneficios de encontrar un mentor

2. Prepárate para adaptarte

Muchas empresas emprendedoras comienzan de la misma manera: como proyectos paralelos en las noches y los fines de semana, y con muchos fideos ramen. El nuestro también lo hizo. Cuando conocí a Mathias y Felix, los cofundadores de Passbase, estábamos construyendo una solución completamente diferente: un producto de intercambio de criptografía móvil. Nuestra base de usuarios crecía exponencialmente, pero a medida que escalamos, descubrimos que nos encontramos con dos problemas específicos con los que nadie podía ayudarnos. Necesitábamos poder identificar a los usuarios con un alto grado de garantía de cumplimiento. Y, necesitábamos poder hacer que esa información de identidad sea 'utilizable' de manera fácil y segura en toda nuestra red. Cuanto más observábamos el problema de la identidad, más veíamos cuán grande, emocionante e importante era en realidad. Vimos un futuro que podríamos ayudar a crear: una experiencia fluida orientada al consumidor a través de la cual todos pueden demostrar quiénes son, respaldados por información relevante tokenizada, para cualquier empresa, sin proliferación de sus datos personales.

Veo a muchos emprendedores preocupados por su 'gran idea'. No prevén un pivote. Para mí, la verdadera prueba de fuego no se trata tanto de tener la mejor idea como de tener un equipo interesado en resolver bien problemas complejos. En consecuencia, veo que mi responsabilidad clave es poder atraer a las personas adecuadas y ayudarlas a amplificarse a sí mismas y sus conjuntos de habilidades. Como emprendedor, permanecer casado con su primera idea puede hacer que construya algo que cree que es excelente, pero que no necesariamente ofrece valor de mercado. Más a menudo, una gran idea estimula otra, y luego otra. Siempre busque más problemas para resolver y más aportes de un equipo inteligente: ese es el proceso real. Eso es para lo que te animo a que te prepares.

Relacionado: Cómo pensar como un diseñador puede desbloquear el crecimiento orgánico

3. Concéntrese en ayudar a los demás (incluso si es al margen)

En nuestra capacidad actual, estamos equipando a las empresas con herramientas que facilitan una excelente relación entre el producto, la ingeniería y el cumplimiento. Pero eso también significa que somos las personas 'aburridas', ayudando desde el margen.

Si, en su viaje empresarial, está imaginando un futuro inmediatamente glamoroso en el que siempre está al frente y al centro, sepa que no es necesariamente así. Si se parece a nosotros, será un facilitador, empoderando a sus clientes desde las sombras. Tu trabajo permitirá a tus clientes/socios acelerar lo que hacen. Y a medida que su espacio evolucione y se vuelva más convencional, habrá más demanda de lo que está haciendo. Solo tienes que ser verdaderamente apasionado por ayudar a los demás.

Relacionado:Lecciones de servicio al cliente de las empresas más queridas del mundo

4. Mantente comprometido con un (gran) problema que vale la pena resolver, incluso si lo estás trabajando poco a poco

La identidad digital del cliente ha sido problemática desde la llegada de Internet. Nos estamos moviendo hacia un mundo digital, pero gran parte se basa en la confianza. Y la confianza está profundamente ligada a la identidad. Asegurarse de que la parte del otro lado de la interfaz web sea la persona adecuada es un problema profundamente complejo y que sigue cambiando de forma. Por un lado, existe una gran brecha entre cada persona y su yo digital. Y por otro, cuanto más conocen las empresas a sus clientes, más confían en ellos y pueden atenderlos. Sabemos que un futuro empresarial impulsado por la privacidad pero sin fisuras no se construirá de inmediato. Pero es un problema que vale la pena resolver y forma la columna vertebral de todo lo que hacemos.

La resiliencia y la evolución se encuentran en el corazón de la trayectoria profesional del emprendedor. Por lo tanto, animo a adoptar la mentalidad del atleta como hemos tratado de hacer. Ama tu deporte, por el bien de él. Su resultado deseado probablemente no será instantáneo, pero eventualmente ganará.