Seminario web gratuito | 3 de mayo: 5 claves para desbloquear un día de trabajo verdaderamente productivo

Encontrar nuevas formas de motivarse, mantenerse enfocado y ser productivo a lo largo del día puede ser complicado, especialmente a la luz de la pandemia. Aquí es donde entra Paula Rizzo, autora y fundadora de ListProducer.com.

Después de quedar atrapada en un ciclo improductivo y estresado en el trabajo, Rizzo decidió que necesitaba hacer algunos cambios. Desarrolló una lista de cinco estrategias clave que funcionaron para ella y las usó para ayudar a miles de personas más. Ahora, comparte estos consejos con usted durante este seminario web gratuito para que pueda llevar un estilo de vida más productivo.

Rizzo se sumergirá en

Dominar una lista de tareas

Aprovechando su estilo de productividad personal

Crear un horario que funcione para usted

Establecer límites y decir “no”

Comunicación a través de mensajes de audio y video.

Sobre el altavoz:

Paula Rizzo es la fundadora de ListProducer.com y autora de Listful Thinking: Using Lists to be More Productive, Highly Success and Less Stressed.

Después de estar abrumada, con exceso de trabajo y estresada, encontró formas de usar listas y otros trucos de productividad para ser más efectiva en el trabajo y en el hogar.

Y ha ayudado a miles de personas a hacer lo mismo a través de su blog, columnas con Entrepreneur y Mind Body Green, su libro Listful Thinking y programas en línea.