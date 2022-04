Donald Trump no volverá a Twitter aunque la red social tenga nuevo dueño

Alguna vez Donald Trump fue uno de los usuarios más activos de Twitter. El expresidente de los Estados Unidos utilizaba la red social diariamente para hacer política y su cuenta llegó a tener 88.7 millones de seguidores y en su día más activo, ¡posteó más 200 mensajes (el 5 de junio de 2020)! Tuvo momentos que hicieron historia en la red social, incluyendo su famosa frase “Despite the constante negative press covfefe (Pese a la prensa negativa constante covfefe)” que rompió al internet. El 6 de enero, tras la irrupción violenta de simpatizantes de Trump al Capitolio y una serie de tuits en los que calificó a la elección como fraudulenta, Twitter tomó la decisión de suspender su cuenta.

Drew Angerer | Getty Images

Luego de que se confirmara que Elon Musk comprará Twitter, Donald Trump se pronunció al respecto en la cadena Fox News y explicó que no regresaría a Twitter aunque su cuenta fuera reinstaurada: “No voy a usar Twitter, me quedaré en TRUTH. Espero que Elon compre Twitter porque lo mejorará y es un buen hombre, pero yo me quedaré en TRUTH".

TRUTH Social es la red desarrollada por The Trump Media & Technology Group que lleva unos cuántos días operando de manera oficial después de que una versión beta fuera probada durante el mes de febrero. Trump explicó: “Estamos recibiendo a millones de personas, y lo que estamos descubriendo que la respuesta en TRURH es mucho mejor que en Twitter. Twitter tiene bots y cuentas falsas".

Al ser cuestionado en torno a si Twitter, siendo propiedad de Musk, sería una competencia de TRUTH, Donald Trump explicó que la nueva red social es una plataforma para su voz y sus seguidores y que en realidad es muy distinta a Twitter. Aunque aclaró que todas las ideologías son bienvenidas en su red social.

Por el momento TRUTH Social solo está disponible para usuarios en Estados Unidos. Según el sitio Market Watch, la aplicación tuvo un promedio de 513,000 usuarios activos por día a principios de abril, todavía en su versión beta.