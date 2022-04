Cómo recuperar el equilibrio entre el trabajo y la vida

Los empresarios son conocidos por mantener horarios agotadores y, según un informe, el 21 por ciento trabaja todos los días . En una encuesta separada realizada por Qwick , 7 de cada 10 encuestados afirmaron que su trabajo no ofrece flexibilidad en lo que respecta a su horario, y el 42 % de los encuestados dijo que cambiaría sus beneficios por un calendario más maleable.

Afortunadamente, hay maneras de recuperar el saldo sin dañar su negocio.

Enfoque

Desde reunirse con clientes hasta mantener su sitio web actualizado y realizar un seguimiento de los plazos de impuestos importantes, los propietarios de pequeñas empresas lo hacen todo. Si bien muchas actividades comerciales son críticas, no todas son igualmente importantes.

Comience por revisar su lista de verificación existente y pregúntese, ¿sucederá algo malo si no completa esta tarea? Si la respuesta es no, es muy probable que pueda darle una prioridad más baja.

delegar

Identifique qué tareas puede realizar otra persona y deléguelas si A) no tiene habilidades técnicas sólidas para completar la tarea de manera eficiente; o B) la tarea lo aleja de actividades de mayor valor.

Muchos empresarios piensan que delegar no es una opción si no tienen empleados. Si bien es cierto que más del 80 % de todas las pequeñas empresas no tienen trabajadores reales , aún puede contratar expertos o contratistas externos para completar las tareas por proyecto.

Asignación de tareas

Con tanto en tu plato, es probable que saltes todo el día de una tarea a otra. Desafortunadamente, esto puede afectar su capacidad para trabajar de manera eficiente. Incluso cambiar entre solo dos objetivos diarios diferentes puede costarle el 40% de su productividad total .

En su lugar, concéntrese en un solo problema a la vez, como responder a los correos electrónicos. Bloquee de 30 a 90 minutos en su calendario y complete todas las tareas que suenen similares. Al adoptar este enfoque, descubrirá que está logrando mucho más en menos tiempo.

motivador

Si te das cuenta de que pierdes la motivación, especialmente cuando se trata de tareas tediosas, comprométete a comenzar. Esta suele ser la parte más difícil. Una estrategia es establecer un temporizador para usted durante 15 minutos. Date permiso para parar cuando el reloj se detenga. En muchos casos, descubrirá que el impulso que ganó en ese corto tiempo será suficiente para ayudarlo a completar la meta completa.

optimizando

Dado que muchas pequeñas empresas están basadas en el hogar, asegúrese de que su entorno de trabajo sea propicio para su capacidad de hacer las cosas.

Trabajar en la mesa de la cocina, con niños alrededor, no es una gran receta para la productividad. Intente crear un espacio que sea acogedor pero que también lo separe de otros aspectos de su vida o considere crear una rutina en la que se concentre en tareas ocupadas en una cafetería local.

minimizando

Si se distrae constantemente con la vibración de su teléfono o las notificaciones en la esquina de la pantalla, apague esas molestias o colóquelas donde no le impidan realizar la tarea que tiene entre manos. La distracción no siempre proviene de la tecnología. Incluso cosas como grandes pilas de papel en su escritorio o un vecino ruidoso pueden dificultar la concentración.

automatizando

Piense en las tareas repetitivas que requieren mucho tiempo para completarse. ¿Hay algún programa o software que pueda hacerlo automáticamente? Hay muchas automatizaciones disponibles con herramientas cotidianas como Microsoft Outlook, Google Docs o Smartsheet.

Dejar

Nunca vas a tener suficientes horas en el día y esa lista de cosas por hacer seguirá ahí mañana. Inevitablemente necesitará quemar el aceite de medianoche de vez en cuando, pero debe evitar convertirlo en un hábito. Tomarse el tiempo para desconectarse y pasar el rato con amigos puede tener beneficios increíbles en su capacidad para seguir siendo productivo.

