Centrarse en la velocidad al construir su empresa es un error. Este es el por qué.

Uno de los fenómenos más interesantes que he visto en las últimas dos décadas en las empresas emergentes es la fascinación por los Unicornios . El término surgió en un momento en que las nuevas empresas con un valor de $ 1 mil millones eran raras, algo que solo los fundadores más afortunados podrían vislumbrar. Ahora la producción de Unicornios está alcanzando la escala de la agricultura industrial.

Pero no se debe menospreciar a los fundadores si no tienen el objetivo de alcanzar el estatus de Unicornio. En mi experiencia, una de las principales razones por las que las empresas fracasan es el intento de crecer lo más rápido posible sin tomarse el tiempo para crecer de la manera correcta. Es un cuento tan antiguo como la tortuga y la liebre. En los negocios, ¿quién gana la carrera?

Demasiado, demasiado rápido, demasiado pronto

Parece que muchos inversores presionan a las empresas para que "crezcan a toda costa". Sin embargo, solo necesitamos mirar a WeWork para ver qué sucede cuando un negocio crece demasiado rápido sin suficiente sustancia para respaldarlo. WeWork recaudó miles de millones de dólares alquilando espacios de coworking en todo el país y parecía ser una empresa milagrosa. Pero cuando trató de salir a bolsa, se revelaron una gestión inadecuada y prácticas comerciales poco sólidas, y WeWork se desmoronó tan rápido como había alcanzado la prominencia.

En los últimos 20 años, he visto innumerables casos como el de WeWork: empresas emergentes que saltan al estrellato y luego se desmoronan uno o dos años después.

Entonces, ¿por qué ocurre esta tendencia? Demasiado crecimiento, demasiado rápido y demasiado pronto compromete el éxito.

No me malinterpreten: construir rápidamente una empresa sin comprometer su futuro es el escenario ideal. Pero es sólo eso: un ideal . No es la norma, y no es la forma en que siempre se produce el crecimiento sostenible.

En 2016, mi empresa ganaba millones de dólares y crecía a la velocidad de la luz. Con todo el crecimiento, ni siquiera me pregunté si los cimientos no eran los correctos porque, en la superficie, todo parecía ir bien. Cuando nos dimos cuenta de que nos faltaba un elemento clave de nuestro negocio, tuvimos que reducir a la mitad a nuestros empleados y reagruparnos para crear un nuevo producto que nos mantuviera a largo plazo.

Es demasiado fácil justificar juicios inapropiados y malos hábitos comerciales señalando el crecimiento masivo que está ocurriendo. Sin embargo, lo siguiente que sabes es que habrás construido un rascacielos sobre una base tambaleante, y un día, inevitablemente, el viento vendrá y lo derribará todo.

Relacionado: 3 estrategias de crecimiento que las pequeñas empresas pueden aprender de Google

Sostenibilidad sobre velocidad

El negocio que se construye rápidamente sin una estrategia a largo plazo a menudo perderá frente al negocio que se construye lenta pero estratégicamente, planificando cada paso que da.

Una empresa no siempre debe pasar de 20 a 200 empleados solo porque recaudó $10 millones. Cada nueva contratación que se incorpora es una inversión, y lo mejor es asegurarse de que la empresa esté preparada para ellos. Si una empresa contrata a un nuevo desarrollador por $130 000 al año sin un plan claro, y el desarrollador tarda dos años y medio en crear el software que le devolverá $130 000, es posible que la empresa no esté haciendo el mejor uso de sus recursos. Si la empresa sabe exactamente qué va a construir un nuevo desarrollador y genera software dentro del primer año, acumulando $500,000 a cambio, entonces la empresa puede darse el lujo de darle un aumento a ese desarrollador y contratar aún a más personas. Ese es un modelo de negocio escalable, y no se puede lograr si contrata a más personas simplemente porque recaudó más dinero.

La forma más segura de crear un negocio exitoso es encontrar el proceso repetible más pequeño que pueda completar y que cree valor para su cliente. Invierta todos o una gran parte de sus esfuerzos en ese proceso, y una vez que funcione bien, puede comenzar a agregar más capas: aumentar los precios, agregar clientes, incorporar nuevos empleados y crear aún más valor.

Relacionado: 10 pasos para lograr una mentalidad de crecimiento en los negocios

Más no siempre es mejor

Una señal confiable de crecimiento es la eficiencia del capital : la eficiencia con la que una empresa utiliza el dinero que ha recaudado. La empresa que convierte $10 millones en $100 millones es una empresa saludable y en crecimiento, pero eso no es necesariamente cierto para la que comenzó con $200 millones y ahora solo gana $100 millones.

Casi siempre es más importante considerar la sostenibilidad a largo plazo sobre las recompensas inmediatas. Si gasta todo su capital inicial tratando de convertirse en un Unicornio, su negocio caminará sobre la cuerda floja y estará a merced de sus inversores. Centrarse en la eficiencia del capital le da espacio para respirar a medida que crece de forma lenta pero segura.

Por último, no tengas miedo de encogerte. Cuando tuvimos que reducir a nuestros empleados de 50 a 25, pensé que el mejor camino sería despedir a la menor cantidad posible de empleados. Con el tiempo, esos números siguieron cayendo hasta que solo tuvimos siete empleados. Si hubiera pasado de 50 a 10 con la vista puesta en el futuro, podría haber ofrecido a esos 10 empleados estabilidad y seguridad, incluso si tuviéramos que trabajar más lentamente debido a la reducción de la capacidad. Cuando pensamos que “más” es siempre mejor, puede llevarnos a tomar decisiones que podrían no beneficiar a nuestra empresa y empleados a largo plazo.

Relacionado: 8 mandatos para el crecimiento

construir un motor

Irónicamente, priorizar la sostenibilidad puede ser la forma más rápida de crecer. Tú puede construir un negocio fuerte y saludable y crecer rápidamente. Pero la reducción y el crecimiento no son las métricas de las que debemos preocuparnos. Necesitamos enfocarnos en sustentabilidad

Construir un negocio es como construir un motor de automóvil. Muchas personas se apresuran a construir el motor lo más rápido posible para que puedan comenzar a conducir de inmediato. Pero con un motor de mala calidad, nuestro automóvil se detendrá en medio de la carretera, dejándonos varados. Si queremos construir un negocio sostenible y llegar a nuestro destino final, debemos tomarnos el tiempo para construir un motor adecuado queque tiene el poder de llevarnos a donde queremos ir.