17 negocios extrañamente brillantes que te ayudarán a enamorarte, vengarte y más

Los empresarios son visionarios y solucionadores de problemas; se enfocan en los vacíos críticos y hacen lo que sea necesario para llenarlos. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los gigantes de la industria que han dejado su huella en el mundo al estilo Apple de Steve Jobs y Tesla de Elon Musk , pero la verdad es que incluso el pez más pequeño en el estanque proverbial tiene el poder de cambiar la vida de los clientes para siempre. mejor con una idea de negocio única.

Durante más de 50 años, la Administración de Pequeñas Empresas de EE . UU. (SBA) ha reconocido las importantes contribuciones de los propietarios de pequeñas empresas de la nación durante la primera semana de mayo. A veces, esas contribuciones pueden parecer un poco inusuales, o incluso francamente extrañas, pero lo más probable es que haya alguien buscando incluso los servicios o productos más extraños.

Si cree que alguien podría ser usted (o incluso si no lo cree), siga leyendo para descubrir algunos negocios extrañamente brillantes que podrían atraerlo como su próximo cliente , o inspirarlo a comenzar una empresa propia.

Negocios que abordan todas sus necesidades relacionadas con mascotas

Consigue el equipo de protección de tu perro

Las gafas de sol son un hecho para la mayoría de las personas, pero los ojos de tu cachorro también necesitan protección. Ahora, puede darle a su mascota el regalo de Doggles , que cuentan con protección 100% UV y lentes antivaho e irrompibles.

Alquilar un pollo

Si alguna vez ha querido criar gallinas (y cosechar la recompensa de huevos frescos de granja), Rent the Chicken le proporcionará todo lo que necesita, desde un gallinero portátil hasta las gallinas mismas. Además, si termina amándolo después del período de prueba, la compañía le permitirá hacerlo permanente.

Negocios que resuelven problemas incómodos

Recicla ese anillo de compromiso que ya no necesitas

A veces las cosas simplemente no funcionan; el fundador de I Do, Now I Don't aprendió eso de la manera más difícil cuando él y su prometida se separaron y se quedó con un costoso anillo cuyo valor se había depreciado considerablemente. Ahora, su mercado de segunda mano ofrece una opción sostenible para los diamantes sin los márgenes comerciales.

Negocios que se adaptan a tus necesidades profesionales

Prueba una nueva vocación

¿Alguna vez te preguntaste si serías más feliz con un cambio de carrera ? Ahora, puedes averiguarlo con Pivot Planet , un servicio que te conecta con un asesor en tu campo de interés. Vea si la hierba es realmente más verde en el otro lado, luego dé el paso si lo es.

Pon a prueba tu UX en mamás

Su experiencia de usuario puede hacer o deshacer su negocio, así que averigüe si está sirviendo a su audiencia de manera efectiva. The User Is My Mom te permite probar tu UX en una madre que "le grita a su computadora" y no entiende Twitter, señalando acertadamente que "Debes diseñar para usuarios que no son como tú. Si no pueden entender tu sitio o leerlo con facilidad, lucharán y se darán por vencidos".

Negocios que te ayudarán a encontrar el amor y casarte

contratar un asistente virtual de citas

Si tiene problemas para encontrar uno , puede que sea el momento de llamar a los profesionales. Vida Select es un moderno servicio de búsqueda de pareja y citas que promete ayudar a los hombres solteros a navegar en la escena de las citas en línea con un proceso de tres pasos que incluye diseñar un perfil atractivo y establecer fechas.

Casarse sobre la marcha

¿Quieres casarte sin complicaciones o esperar? Si te encuentras en Las Vegas, puedes contratar a The Wedding Wagon para que venga a ti. Por solo $ 129, el vagón se desplazará hasta el lugar que usted elija con un oficiante de bodas, un fotógrafo y un testigo a cuestas.

Negocios que lo ayudarán a ganar influencia social y/o alimentarán su obsesión por sí mismo

contratar a una dama de honor

Las bodas se han vuelto más visibles que nunca en la era de las redes sociales , pero ¿qué haces si no tienes suficientes amigos para un equipo completo? No busque más allá de Bridesmaid for Hire , que le proporcionará a alguien para estar a su lado en el altar, e incluso escribir el discurso de su verdadera dama de honor.

Obtenga sus 24 horas de fama con paparazzi personales

Si alguna vez quisiste sentirte como un famoso rodeado de paparazzi y fanáticos, puedes hacerlo con Famosos por un día , un servicio que te permite contratar fotógrafos de tabloides falsos y personas que piden tu autógrafo. Definitivamente obtendrás algunas miradas, pero entonces, eso es probablemente exactamente lo que quieres.

Nombra una estrella con tu nombre (o el de otra persona)

Reclama un pedazo del cielo con Star Naming , el regalo que realmente dura para siempre. Por solo $ 34.90 y $ 89.90, puede obtener una silvernova, supernova o duonova, dos estrellas en órbita recomendadas para parejas.

Comisionar un libro sobre ti

Todos quieren su momento de personaje principal en estos días, y ahora puedes hacerlo realidad con la palabra escrita. U Star Novels te convierte en la figura central; simplemente elija entre una gama de novelas románticas o clásicas y deje la personalización a los expertos.

Negocios que te ayudarán a vengarte (o te apetece)

Envía brillo a tu némesis

¿Tienes una cuenta que saldar ? Ship Your Enemies Glitter enviará un sobre relleno de brillantina a una dirección en cualquier parte del mundo y "también incluirá una nota que le diga a la persona exactamente por qué está recibiendo este terrible regalo" metida con la brillantina para garantizar el "máximo derrame".

Regala un ramo repugnante

Envía hermosas flores a las personas que te gustan; envía asquerosos a personas que no. Dirty Rotten Flowers te ayudará con esto último. La compañía ofrece una selección de horribles ramos desde $30.

Da rienda suelta a tu ira en una sala de rabia

Si ha llegado al punto de la frustración en el que solo romper algo en pedazos puede ayudarlo a sentirse mejor, podría ser el momento de probar una sala de ira. Si estás en la ciudad de Nueva York, echa un vistazo a Break Bar NYC , donde puedes destruir tu vaso cuando termines tu bebida, luego entra en su campo de lanzamiento para que la fiesta continúe.

Di lo que tengas que decir con un tubérculo

Confuso en el mejor de los casos y ofensivo en el peor, enviarle a alguien con quien no está satisfecho un paquete de papas inscrito con un mensaje de su elección podría ser una forma creativa de vengarse. Puede obtenerlo a la venta ahora por $ 18.99.

Negocios que te ayudarán a navegar en el más allá

Mantén esos recuerdos muy cerca

Close By Me Jewelry ofrece una forma única de recordar a un ser querido con joyas de cremación hechas a mano que contienen cenizas solidificadas. Elija entre anillos, collares, pulseras y más, en una gama de monturas de oro y plata.

Averigua si tu nuevo lugar está embrujado

¿Crees que podría haber un fantasma en tu casa? Diedinhouse.com lo ayudará a averiguarlo con seguridad, con un informe completo que anota cualquier muerte en la residencia y otros detalles relevantes, como la causa de la muerte, los incidentes de incendio informados, los cementerios cercanos y más.