El propietario de TurboTax intuye que pagará un acuerdo gigante después de supuestamente estafar a millones. ¿Califica para el efectivo?

Luego de una demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio por su software de declaración de impuestos "gratuito" que en realidad viene con algunas advertencias costosas, el propietario de TurboTax , Intuit, acordó pagar un acuerdo de $ 141 millones a los clientes en los EE. UU., anunció el fiscal general de Nueva York el miércoles.

Según la fiscal general de Nueva York, Letitia James, Intuit Inc. suspenderá su campaña publicitaria "gratis, gratis, gratis", que supuestamente golpeó a los contribuyentes con tarifas inesperadas cuando llegó el momento de presentar la declaración, y pagará restitución a casi 4,4 millones de contribuyentes. La investigación de James encontró que las tácticas engañosas llevaron a algunos contribuyentes de bajos ingresos a renunciar a los servicios respaldados por el gobierno federal para los cuales calificaron a favor de la oferta comercial de TurboTax.

“Durante años, Intuit engañó a los más vulnerables entre nosotros para obtener ganancias. Hoy, todos los estados de la nación responsabilizan a Intuit por estafar a millones de contribuyentes, y estamos devolviendo millones de dólares a los bolsillos de los estadounidenses afectados", dijo James. "Este acuerdo debería servir como un recordatorio para las empresas grandes y pequeñas. que participar en estas tácticas engañosas de marketing es ilegal".

Los representantes de Intuit publicaron una publicación de blog sobre el asunto el miércoles, diciendo: "Como parte del acuerdo, Intuit no admitió haber actuado mal, acordó pagar $ 141 millones para dejar atrás este asunto e hizo ciertos compromisos con respecto a sus prácticas publicitarias. Intuit ya se adhiere a la mayoría de estas prácticas publicitarias y espera un impacto mínimo en su negocio al implementar los cambios restantes en el futuro".

Hasta el año pasado, TurboTax ofrecía dos opciones "gratuitas": una disponible para contribuyentes que ganan aproximadamente $34,000 o miembros de las fuerzas armadas en colaboración con el programa Free File del Servicio de Impuestos Internos , y un producto comercial para contribuyentes con "declaraciones simples", como esbozado por la empresa.

Según los términos del acuerdo, Intuit pagará una restitución a los clientes que comenzaron a usar la edición comercial TurboTax Free para los años fiscales 2016 a 2018 y se les dijo que tenían que pagar para presentar la declaración a pesar de ser elegibles para la versión de TurboTax ofrecida en asociación con el IRS Free. Programa de archivos.

Intuit Inc. bajó casi un 6% hoy a las 10:10 am ET.