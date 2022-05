Oportunidades y riesgos al invertir en SPAC

Una SPAC (Special-Purpose Acquisition Company), que también se puede denominar como una “compañía fantasma” o “compañía de cheques en blanco”, se incluye en las bolsas de valores con el objetivo de obtener inversiones por medio de ofertas públicas con la confluencia posterior con una existente. empresa privada. Dichas entidades son administradas por la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos).

Por regla general, una SPAC debe captar capital y adquirir esta o aquella empresa en un plazo de 24 meses. Después de ese período, los inversores recuperarán sus fondos. Dichas entidades existen para facilitar que las empresas no gubernamentales atraigan inversiones, con un tiempo y esfuerzo mínimos, de modo que el proceso de cotización de la Oferta Pública Inicial pueda ser desestimado.

Los SPAC aparecieron en la década de 1990 y ganaron popularidad en 2020 cuando los inversores tenían una participación en ellos. Se acumularon más de $ 13 mil millones en 2019, pero en 2020 este número aumentó a $ 83,3 mil millones involucrando a más del 50% de las entidades estadounidenses que cotizaban oficialmente en la bolsa de valores. Durante el primer trimestre de 2021, la cifra aumentó a 96.000 millones de dólares y, entre las empresas que cotizan en bolsa, hubo empresas de tecnología publicitaria que mostraron un éxito significativo.

Profundicemos en el tema de las empresas SPAC y descubramos qué ventajas poseen, en particular para los propietarios y socios de AdTech.

Beneficios

Aquellas empresas que opten por ser incluidas en cotizaciones públicas a través de SPAC tienen prioridad sobre el proceso tradicional de cotización en bolsa.

En primer lugar, la solución que implica un SPAC ahorra tiempo y todo el proceso se puede finalizar en varios meses, mientras que una oferta pública inicial tradicional requiere más de un año. Esto se explica por el hecho de que hay menos requisitos para las compañías con cheques en blanco y el público en general puede comprar acciones de SPAC antes de una fusión/adquisición. Aparte de eso, el proceso de salida a bolsa no es un camino fácil: requiere la resolución de muchos problemas relacionados con cuestiones legales, cuestiones de marketing y detalles contables. Además, no hay garantía de que se obtendrá el capital deseado.

Además, la inseguridad y la fragilidad del mercado causada por la pandemia de Covid-19 hizo que muchas empresas se decantaran por el SPAC. Les ayudó a establecer altos precios de las acciones y poder maximizar los fondos, así como mantener la sostenibilidad del valor de las acciones. En la mayoría de los casos, las empresas ficticias suelen estar controladas por inversores experimentados que conocen los entresijos del capital privado y, por lo tanto, los propietarios de empresas no tienen que preocuparse por el próximo proceso de adquisición o convergencia. Los fondos especiales en fideicomiso aseguran el capital social de los inversores públicos hasta la fusión. Si termina con la eliminación, estos fondos dividen el capital social entre los interesados públicos.

vulnerabilidades

Los inversionistas de las empresas fantasma también podrían enfrentar muchos riesgos. No hay garantía de que una fusión se lleve a cabo como se esperaba o que suceda en absoluto. Algunas empresas de SPAC carecen de control y divulgación adecuados y eso puede causar problemas con las inversiones, por ejemplo, provocar gastos de capital fraudulentos.

No hay gastos generales como comisiones o salarios para el personal de gestión antes de que se produzca la adquisición o confluencia, por lo que los ejecutivos de la empresa y el equipo no siempre están motivados para tener éxito. Además, tampoco hay base para la competencia de intereses porque está restringido que los gerentes se unan con cualquier parte que esté afiliada con información privilegiada a menos que los accionistas reconozcan tal fusión.

Los ingresos generados por las empresas de SPAC pueden parecer mucho más bajos de lo esperado a medida que la exageración disminuye gradualmente. Según Goldman Sachs, las acciones de al menos el 70% de las OPI impulsadas por compañías ficticias valían menos de $10 cada una .

Muchas empresas SPAC tienden a mezclarse con empresas que necesitan una financiación masiva y no tienen proyecciones financieras determinadas. En tales casos, un SPAC es la única forma de atraer capital a medida que aumentan los riesgos y las posibles especulaciones.

tecnología publicitaria

A pesar de la controversia que rodea a los SPAC, las empresas de AdTech parecen alinear muy bien la exageración con el crecimiento de la industria publicitaria. El año pasado, Taboola Inc. comenzó a cotizar con una valoración de 2600 millones de dólares y se fusionó con ION Acquisition Corp 1, una bandera verde para que todos los actores de la industria pongan los pies en un nuevo terreno. Otra empresa que se fusionó con éxito con ION Acquisition Corp 1 por 1300 millones de dólares fue Innovid.

En 2021, los inversores de AdTech tuvieron más oportunidades de estacionar su dinero para obtener rendimientos decentes, desde $ 1B AdTheorent hasta $ 11.1B IronSource SPAC acuerdos. En total, el primer trimestre de 2021 ha visto un fondo de inversión por valor de $ 23,7 mil millones para empresas de publicidad y marketing, donde el 67% provino de fusiones y adquisiciones.

A diferencia de las tendencias de SPAC en un mercado más amplio, los inversores de AdTech están satisfechos con los ingresos que reciben a medida que aumentan las valoraciones de las acciones. La razón es bastante simple: la programática sigue creciendo y entregando. Según las previsiones realizadas por eMarketer , el gasto mundial en publicidad digital ascenderá a casi 650.000 millones de dólares para 2024, lo que la convierte en una de las áreas de más rápido crecimiento de las industrias digitales.

A diferencia de otras industrias, no ha habido ningún escándalo relacionado con SPAC en AdTech. De hecho, IronSource y Taboola habían experimentado cierta reducción en su valoración, pero a finales de diciembre de 2021 la antigua empresa se había recuperado por completo y las acciones de la empresa estaban en su punto más alto. Queda por ver si AdTech tendrá su propio caso Nikola. Hasta ahora, los mayores riesgos para la reputación y el valor de las acciones son los asociados con el fraude publicitario, la actividad que debe detenerse antes de que se produzca cualquier diligencia debida previa a la cotización.

A día de hoy, los SPAC siguen siendo la herramienta más sólida para que los jugadores de AdTech salten al capital público. Con la publicidad digital, la televisión conectada y el comercio electrónico estableciéndose como elementos fijos de "la nueva normalidad" en medio de la pandemia global, tomar este camino podría ser una excelente opción para expandirse. A principios de 2022, deberíamos esperar ver más empresas poniendo sobre la mesa sus planes SPAC.

Las empresas de tecnología publicitaria que buscan fondos adicionales pueden encontrar en SPAC un boleto de entrada de bienvenida a una oferta pública. Es cierto que algunos gigantes de AdTech, incluidos The Trade Desk y PubMatic, han preferido las OPI, intercambiando el dinero potencial adicional por sus limitaciones de privacidad, obligaciones regulatorias, controles financieros más estrictos, etc. Pero no todos están listos para tomar el camino difícil en un mundo acelerado, que aún podría estar al borde de nuevos bloqueos o cambios regulatorios significativos.

