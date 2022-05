5 estrategias para escribir un libro que construya autoridad

Hay muchas maneras de construir su autoridad, incluyendo escribir libros, dar discursos, organizar eventos y establecer una marca personal.

Es fácil caer en la trampa de crear contenido, solo para darse cuenta de que es posible que nunca encuentre la audiencia adecuada. Si bien aún debes aspirar a ser original, puedes quedar atrapado fácilmente tratando de ser el primero en decir algo, en lugar de ser el mejor en decirlo. Los mejores libros se enfocan en la audiencia, no en el escritor. Tienes que hablar con ellos. Es asombroso cuántos escritores olvidan ese concepto básico.

Aquí hay cinco estrategias que te ayudarán a escribir un libro dinámico e influyente:

1. Genere confianza a través de la autenticidad

Los consumidores confían más en las marcas con el más alto nivel de autenticidad. Cuando los clientes confían en una marca, es más probable que la compren porque están seguros de que la promesa de la marca es real. Esta confianza es lo que llamamos credibilidad.

Construir confianza a través de la transparencia, la autenticidad y el cuidado de las personas. La autenticidad significa ser uno mismo y requiere ponerse en el lugar de los demás para ver el mundo desde su perspectiva. Hacer preguntas a las personas y escuchar lo que dicen son dos formas de entender esto.

También lo es pedir ayuda y obtenerla. Cuando buscas consejo, demuestras que te importan las opiniones y experiencias de otras personas. No puedes fingir eso, y toca una fibra sensible en aquellos a los que quieres llegar.

Autenticidad significa mostrar a sus clientes que no está tratando de venderles algo. En cambio, les está contando la historia de cómo llegó a crear el producto, servicio o solución. Lideras con valor. Están escuchando de usted, no de un vendedor. No los estás lanzando; usted los educa sobre cómo su producto o servicio resuelve su problema. Este tipo de comunicación lo diferencia de su competencia.

2. Abraza la emoción y hazla humana

Todos tenemos muchas historias que escondemos del mundo. No los compartimos con otros porque pensamos que podrían juzgarnos. Pero cuando se trata de escribir libros, es mejor abrirse y ser honesto acerca de quiénes somos. Cuando comparte historias relevantes, se conectará con su audiencia: las emociones lo ayudarán a acercarse a los demás. Cuando puede compartir sus historias, aprende a aceptarse a sí mismo, ganar confianza y apreciarse a sí mismo.

3. Escribe sobre una historia que tus lectores querrán seguir

Los libros populares generalmente entretienen, educan o atraen a la audiencia. Incluso si está escribiendo sobre un problema, escriba de una manera que haga que los lectores se sientan entusiasmados o interesados en lo que escribió. Asegúrese de que puede dar a los lectores una razón para leer más y, si puede, agregue un poco de humor a su escritura.

Otra razón por la que la gente quiere leer una historia es para aprender algo nuevo o inspirador. Probablemente tienes historias que pueden haberte ayudado a construir tu personaje. Esta podría ser una lección de la que te des cuenta cuando te enfrentas a la adversidad: escribe un libro al respecto.

Puede pensar que a sus lectores no les interesará escuchar acerca de su vida personal. Sin embargo, las personas están más interesadas en lo que sucede a su alrededor de lo que piensas. Por ejemplo, muchas personas están interesadas en leer historias sobre personas que superaron dificultades, porque esas historias los motivan a superar sus propias dificultades.

4. Aprende a analizar tu negocio y crea una historia en torno a su propuesta de valor

No se limite a decir, mostrar.

La propuesta de valor es una promesa de que su producto o servicio ofrece algo en lo que vale la pena invertir. En una palabra, los beneficios y el valor que el cliente obtiene al usar su producto o servicio.

Lo primero que tienes que hacer es averiguar tu producto. Debe saber cómo definirlo, los problemas que resuelve y cómo alguien puede implementarlo. Luego, especifique la propuesta de valor observando lo que su producto hace por el cliente y lo que no hace. Finalmente, debes humanizar tu producto para que tus lectores puedan ver cómo satisfará una o más necesidades que tengan.

5. No tengas miedo al fracaso

Te encontrarás con muchos fracasos, y fracasar no siempre es la mejor sensación. Pero es mejor fallar que nunca intentarlo; sin embargo, es crucial reconocer que no fue un fracaso total siempre que aprenda de los errores. Fracasar significa hacer lo mejor posible y aprender qué intentar de manera diferente la próxima vez. También agrega a su suministro de perseverancia para el futuro.

Hay muchas maneras en las que puede mejorar sus posibilidades de éxito. Tomar riesgos informados, aceptar los fracasos y usarlos como fertilizante para su crecimiento conduce al éxito.

Los libros construyen tu autoridad y posición como experto en tu nicho. Su libro debe hacer al menos dos cosas: primero, debe ser un libro influyente porque contiene todo el mejor material que ha acumulado durante años de escritura. También necesita valerse por sí mismo y no depender de usted. El nombre de su editor no es su marca.

Entonces, si está buscando formas de mejorar sus ventas y construir una reputación como autoridad, necesita escribir libros. Ya sea que sea un experto o un novato, publicar su libro será un desafío y puede ser una gran experiencia de aprendizaje. Recuerda, lo que escribas será tan importante como cómo lo escribas.