Mírate a ti mismo como un negocio en lugar de un empleado

¿Con qué frecuencia cree que los empleados se someten a los cambios que realiza una empresa en consonancia con los deberes laborales, los beneficios y el crecimiento dentro de la organización?

Todos. Soltero. Día.

El tema no es el cambio en sí, sino que la reestructuración no fue discutida con el trabajador antes de ser contratado.

A veces, los cambios son ventajosos, pero en otros escenarios, las decisiones tomadas podrían causar conflictos con las necesidades o valores individuales. El problema general es que muchos empleados están "a voluntad", lo que significa que los términos de la relación pueden modificarse o finalizar a voluntad de cualquiera de las partes. Aunque el número de veces que los empresarios varían los plazos es significativamente mayor que el de los empleados. ¿Porqué es eso? Porque los dejas.

Entrevista para un trabajo

Enviaste 150 solicitudes, finalmente recibiste una llamada y luego hay un ligero suspiro de alivio. ¿Quizás todos sus envíos no iban a la carpeta de correo no deseado de una empresa después de todo? La primera conversación suele ser con un reclutador o un representante de recursos humanos y esa es la primera oportunidad de evitar ser una víctima. Esto significa indicar lo que necesita, a lo que no está abierto y no hacer preguntas difíciles.

Las empresas prestan servicios y productos por un precio y los consumidores (B2C) u otras empresas (B2B) pagan por ello. La empresa fija el precio y el cliente lo paga o no.

Los empleados también prestan un servicio, y si el empleado fija el precio, entonces el empleador pagará el precio o no (es decir, su salario, bonos, beneficios y otras demandas).

No hay ninguna regla que diga que no puede indicar su precio. De hecho, ahorra tiempo cuando lo hace y los reclutadores lo amarán por ello. ¿Preocupado por no tener que pagar demasiado al establecer un precio que podría estar en el extremo inferior del presupuesto? ¡Apuntar alto!

Esto es lo que sucede a continuación: estableces un precio, dicen que es demasiado alto, das su presupuesto y decides si puedes trabajar con él o no. ¿Sabes cómo suena eso? Negocio.

Crecer dentro de la empresa

El único problema con el crecimiento dentro de una organización si usted es un empleado "a voluntad" en lugar de ser un trabajador del sindicato, del gobierno, etc. o si obtiene más compensación u oportunidades en función de la antigüedad, es que su crecimiento a veces depende de variables fuera de su control.

Podrías trabajar horas extras durante 3 años, solo para estar exactamente en el mismo puesto. Eso se debe a que una empresa está ejecutando una y usted confía en ella en lugar de dirigir la suya propia.

Un negocio:

Cambia sus precios, (indique lo que requiere).

Cambia su estructura comercial (diga cómo operará cuando lo hagan).

Cambia sus horarios de funcionamiento, (establece algunos por ti mismo porque no eres una máquina).

Cambia su dirección para la empresa (haga exactamente lo mismo por usted mismo, incluso si eso significa ofrecer sus servicios a otro cliente potencial).

Metas profesionales fuera de la empresa

Por lo general, las empresas tienen indicadores clave de desempeño (es decir, objetivos e información sobre cómo su función ayudará a alcanzarlos). Lo hacen para darte objetivos y pedirte que crees algunos. Es muy fácil obsesionarse con estos porque, con bastante frecuencia, su capacidad para actuar contra ellos dicta una parte de su compensación y progresión.

La única preocupación con aprovechar este modelo para toda su carrera es que es desde la perspectiva de su línea de fondo. Si tienes KPI's propios. y usa métricas cuantitativas similares para medir dónde estás y dónde intentas estar, tu carrera podría optimizarse aún más.

comercializables restantes

Es fácil ser complaciente en un puesto porque lo ha hecho durante varios años, pero si necesitaba volver al mercado para otro trabajo, ya sea voluntariamente o en lugar de un despido, nunca querrá estar bajo el capricho de otra empresa por desesperación de un trabajo. La mejor posición para estar es comprender las demandas del mercado, para que pueda descubrir cómo ser un proveedor de servicios superior.

