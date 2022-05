Lin Manuel Miranda fue elegido para componer la música del Jubileo de la Reina Isabel y lo festejamos con algunas de sus frases más inspiradoras

No hay duda: Lin Manuel Miranda es uno de los artistas de origen latino más exitosos de la última década. El músico, director, actor y compositor saltó a la fama gracias a Hamilton (el musical de Broadway que cuenta la historia de Alexander Hamilton, el primer secretario del tesoro de Estados Unidos) y es también el genio creativo detrás de obras como In the Heights y de la música de cintas como Moana y más recientemente Encanto.

Sean Zanni | Getty Images

Según la publicación británica Mirror, Miranda está involucrado en un proyecto secreto ligado al jubileo para celebrar los 70 años en el trono de la Reina Elizabeth II en Inglaterra. El artista fue comisionado para componer una obra musical al lado de Andrew Lloyd Webber (el creador de emblemáticas obras como Cats y El fantasma de la ópera) que será presentada el próximo domingo 15 de mayo como pieza central durante el Desfile de Caballos Reales de Windsor. Aunque no se conocen mayores detalles en torno al proyecto, fuentes ligadas al mismo han declarado que se trata de "un tributo apropiado a los históricos 70 años de la Reina en el trono". El espectáculo estará centrado en “la maravillosa y rica diversidad de Gran Bretaña y la Commonwealth, de la que la Reina es tan aficionada”.

El evento será televisado por ITV y será la primera transmisión ligada al Jubileo.

LIN MANUEL MIRANDA EN FRASES

Además de ser un talentoso compositor, Lin Manuel Miranda es un hombre sabio. Quienes han estado cerca de él aseguran que es alegre y está convencido de que la diferencia la puede hacer el creer en ti mismo. A lo largo de los años sus obras, películas y canciones nos ha regalado algunas frases memorables que pueden servir de inspiración a cualquiera que este persiguiendo hacer realidad sus sueños. Aquí te compartimos algunas de ellas:

Sobre el rol que te toca desempeñar en tu vida: "Estás perfectamente elegido en tu vida. No puedo imaginarme a nadie más que a ti en el papel. Ve a actuar."

Sobre el secreto de su éxito: “¿Sabes cuál es la mejor manera de engañar a la gente para que piense que eres un genio? ¡Escribir un espectáculo sobre genios!”

Sobre él mismo: “Soy la única cosa en la vida que puedo controlar. Soy inimitable. Soy un original.”

Sobre el privilegio de existir: “Mira a tu alrededor, mira lo afortunados que somos de estar vivos ahora mismo”.

Sobre el vivir en el presente: "Cada día tiene el potencial de ser el mejor día de tu vida".

Sobre la realidad de muchos latinos: "Crecí en un vecindario de inmigrantes. Sabíamos que la regla era que ibas a tener que trabajar el doble de duro".