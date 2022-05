5 productos tecnológicos para ayudarlo a trabajar mientras toma el sol

1. Sacar los bichos.

Trabajar desde casa en el verano significa pasar tiempo a escondidas con la computadora portátil afuera en el porche o en el patio, es decir, hasta que un enjambre de mosquitos lo haga regresar corriendo al interior. El sistema repelente de mosquitos inteligente Thermacell LIV [desde $699; thermacell.com] puede arreglar eso. Su concentrador inalámbrico se conecta a un tomacorriente de pared exterior y se conecta a través de cables de bajo voltaje plug-and-play a repelentes discretos que coloca alrededor de su jardín o patio. Controlado desde su teléfono inteligente, el sistema emite un químico inofensivo y sin olor que crea una zona de protección libre de mosquitos de 20 pies de ancho alrededor de cada repelente.

2. Selfie en la mano.

¿Necesitas crear contenido sobre la marcha? El DJI OM 5 [$159; dji.com] selfie stick es pequeño, portátil y recargable, y mantiene su teléfono inteligente donde debe estar para obtener el mejor video. Tómelo con una mano, pase del modo vertical al horizontal, acerque y aleje, y edite con el conjunto intuitivo de filtros de DJI. La aplicación de DJI garantiza que las imágenes sean fluidas y tiene seguimiento de cabeza incorporado, por lo que el sujeto siempre está enfocado. Si quedó marcado por los viejos y evidentes palos para selfies, la extensión OM 5 de 8.5 pulgadas de largo está ingeniosamente integrada en el mango. Plegado, cabe en la palma de tu mano.

3. La estantería musical.

El altavoz de estantería IKEA Symfonisk WiFi [$120; ikea.com] es un doble: verticalmente, el altavoz inalámbrico de 4 x 6 x 12 pulgadas se coloca perfectamente en una estantería, pero también puede desempeñar una doble función como un estante horizontal flotante. Móntelo en la pared al lado de su cama o en la oficina para guardar alrededor de seis libras de libros, botellas de agua o café de la mañana. Detrás del estilo sueco moderno hay parlantes desarrollados conjuntamente por Sonos, así que espere toda la conectividad inalámbrica para transmitir listas de reproducción, podcasts y radio.

4. Una taza de café que sabe lo que te gusta.

¿Absorto en el trabajo mientras tu bebida se enfría? No más. The Ember Mug 2 [desde $130; ember.com ] usa una batería incorporada que funciona como un quemador de inducción en miniatura, manteniendo su café, té o caldo no solo calientes, sino a la temperatura exacta que desea. Combínalo con la aplicación para establecer tus preferencias y lo recordará la próxima vez. Cuando la taza está en su base con forma de platillo, los líquidos permanecen calientes indefinidamente; fuera de la base, funcionará hasta por 90 minutos. Disponible en diferentes acabados en acero inoxidable, el Ember es agradable y pesado en la mano.

5. El último viaje de poder.

Un banco de energía puede ser un salvavidas en el camino, pero ¿quién quiere llevar cables adicionales para recargar su cargador? Nimble Wally Pro de 9.8 onzas [$100; gonimble.com] viene al rescate conectándose a cualquier enchufe estándar para recargar su batería de 10.000 mAh en unas cuatro horas. Una vez completamente cargada, puede encender su teléfono tres veces. También tiene suficiente energía para alimentar su computadora portátil o tableta mientras está enchufada y se recarga. Eso significa que puede dejar sus cargadores en casa. ¡Feliz viaje de la luz!

