Estas son las startups latinas que van a la conquista del South Summit Madrid por su décimo aniversario

South Summit no solo se ha consolidado como el punto de encuentro de referencia para el ecosistema de startups en España, sino también como el evento en que las startups latinoamericanas hacen su aparición en el mercado europeo, con Madrid como su puerta de entrada.

Tan solo hace un mes fue el South Summit en Porto Alegre, Brasil, otra de las ciudades latinoamericanas, con Bogotá y Ciudad de México, que son ya parte del evento que ha logrado posicionarse de manera trasversal en Iberoamérica. La diversidad de sedes han consolidado la relevancia de la cita para los actores de los diferentes ecosistemas en América Latina, que viven un gran momento de optimismo de cara al futuro.

La cita en Madrid a realizarse del 8 al 10 de junio tiene algo de eso. Con una década cumplida, las startups latinoamericanas entran con la pierna en alto, con la seguridad que da que la región, durante el año pasado, rompió todos los récords alcanzando los $20,200 millones en inversiones en startups con 8 mil operaciones, según data de CB Insights. A esto hay que sumarle que el número de firmas de capital de riesgo ya son 353 en la región y se encuentran en plena actividad.

El ambiente que se respira para esta edición se puede resumir en que hace diez años se crearon las historias de éxito de hoy, como Glovo o Cabify, por poner algunos ejemplos. Las startups han asumido la cita como un lugar donde tienen que estar para asomarse a los inversores y actores más importantes del ecosistema. Y los emprendimientos latinoamericanos no podían faltar.

LA COMITIVA LATINA PISANDO FUERTE

Como parte de la competición oficial estarán tres startups latinoamericanas que han despertado el interés en sus respectivos países y van a Madrid a confrontar sus ideas innovadoras con los mercados e inversores europeos.

Se trata de dos brasileñas y una chilena. Yours Bank, con sede en Santa Rosa, Rio Grande do Sul, es una fintech para familias que ofrece una tarjeta VISA prepago para niños. Su principal objetivo es poner en contacto a las familias para que tomen conciencia del mundo financiero. Yours Bank fue la startup ganadora en el South Summit Brasil que se realizó a comienzos de mayo de este año en Porto Alegre.

Alana, también brasileña, es una startup de inteligencia artificial creada para automatizar las áreas de marketing y experiencia del cliente. De esta manera, Alana interactúa, involucra y responde a los clientes de forma automática, personalizada y humanizada, en cualquier canal digital. Con ingresos de más de $3 millones brutos en Latinoamérica, apunta a expandirse a los mercados europeos.

La tercera startup en competencia es SimpliRoute, con sede en Santiago de Chile. Es una plataforma SaaS que proporciona optimización y seguimiento de la última milla gracias a algoritmos avanzados desarrollados por sus fundadores. SimpliRoute permite minimizar los costes de transporte y a los usuarios monitorizar su flota de vehículos en tiempo real.

Cabe mencionar asimismo la participación de startups latinas en la 4ª edición de los Legaltech Venture Days de IE Law School, donde como finalistas están Juzto, de Bogotá, y Contractflows, de Guatemala (con sede en Madrid).

Otros asistentes latinoamericanos a la gran cita de la innovación en Madrid son Facundo Garreton, CEO de Terraflos Inc. (Uruguay); Matias Woloski, co-founder y CTO de Auth0/Okta (Uruguay); Alfonso De los Rios, CEO de Nowports (México); Jennifer Lizbeth Durand Labán, arquitecta e investigadora de OLA.research y OVA (Perú); Stefan Krautwald, General Partner de Latin Leap (Colombia); y Gonzalo Muñoz Abogabir, co founder y paresidente de TriciclosB (Chile).

INVERSIÓN A CONTRACORRIENTE

Esta décima edición de South Summit es también la más ambiciosa que se haya realizado hasta el momento en cuestiones de inversión. El evento no solo ofrecerá en tres días toda la innovación del momento, sino que es la oportunidad para que los fundadores de startups conozcan a sus próximos inversores o futuros partners estartégicos.

200 fondos de inversión (75% de ellos internacionales) estarán presentes con una cartera de $200.000 millones. Se habla de un incremento de 33% con respecto a 2021. Un detalle especialmente importante teniendo en cuenta la disminución en los volúmenes de inversión a nivel mundial, desde comienzos de año.

De acuerdo a los organizadores, que incluye a IE University, y partners globales como BBVA, Mutua Madrileña, AstraZeneca, Endesa, Wayra -Telefónica Innovation, Google for Startups y Sabadell BStartups, South Summit ha multiplicado por ocho el número de inversores asistentes a sus diferentes ediciones desde el primer encuentro celebrado en 2012. Un crecimiento que ha ido de la mano de la capacidad de atracción de inversión por parte de las startups en toda España, cuya tasa anual compuesta ha crecido un 48% entre 2012 y 2021, según el informe de PwC 'La contribución socioeconómica de South Summit en España'.

"Estas cifras demuestran el potencial que ha tenido South Summit durante estos diez años a la hora de favorecer un ecosistema emprendedor e innovador que resulte atractivo para los inversores, tanto españoles como internacionales", afirma María Benjumea, fundadora de South Summit, añadiendo que "más de la mitad de la inversión en startups españolas han recaído en proyectos finalistas de South Summit, por lo que es importante seguir favoreciendo esta interconexión entre el talento emprendedor y los inversores para generar las mejores oportunidades".

Las distintas celebraciones de South Summit también han contribuido a que la ciudad de Madrid se haya convertido en un destino atractivo para las inversiones en startups, tal y como señala el informe de PwC. Así, Madrid concentra actualmente el mayor volumen de inversión de España y supera, por primera vez a Barcelona.

La capital española ya se encuentra entre los principales hubs europeos, con un ecosistema formado por 3,000 startups que emplean a 40,000 personas y es la segunda ciudad europea en número de exits.

(Sobre el autor: Stefano de Marzo es editor del sitio Novobrief)