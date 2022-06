¿Qué es la Web 5.0 y por qué Jack Dorsey trabaja en ella?

Todavía no terminamos de explorar las posibilidades de la Web 3.0 y ya hay un nuevo concepto sobre la mesa. Se trata de la Web 5.0 y quien ha comenzado a hablar de ella es Jack Dorsey. Desarrollada por The Block Head (TBH), la unidad de negocios de criptomoneda del cofundador de Twitter, la Web 5.0 pretende ofrecer una red todavía más descentralizada que no solo proteja los datos de los usuarios (como hace la Web 3.0), sino que también su identidad.

Joe Raedle | Getty Images

En el sitio oficial del proyecto se explica: "La web democratizó el intercambio de información, pero le falta una capa clave: la identidad. Luchamos por proteger los datos personales con cientos de cuentas y contraseñas que no podemos recordar. En la web hoy en día, la identidad y los datos personales se han convertido en propiedad de terceros. La Web5 trae identidad descentralizada y almacenamiento de datos a sus aplicaciones. Permite a los desarrolladores centrarse en crear experiencias de usuario encantadoras, al tiempo que devuelve la propiedad de los datos y la identidad a las personas".

¿PARA QUÉ SERVIRÁ LA WEB 5.0?

Entre otras cosas la Web 5.0 te permitirá navegar por la red controlando siempre tu identidad y utilizando una sola cuenta descentralizada para acceder a todos los sitios y servicios que quieras. Es decir: en lugar de andar creando cuentas y cuentas para distintas redes, marketplaces, servicios y aplicaciones, bastará una sola identidad y tus datos no quedarán almacenados en miles de servidores de terceros.

Además, la data y preferencias del usuario permanecerán registradas en su perfil. Si marcó como favoritas 100 canciones en Spotify y decide cambiarse a otro servicio, por ejemplo, Google Music, todas sus preferencias, listas y gustos, se "mudarán" con él.

Aunque el concepto no es tan distinto a la Web 3.0, en donde los usuarios pueden interactuar entre ellos y almacenar datos si necesidad de que exista un intermediario (por ello se habla de que es descentralizada), la Web 5.0 pone su énfasis en la identidad del usuario. En teoría por medio de Credenciales Verificables (VCs) un usuario podrá comprobar quién es y esto hará mucho más complicado para los hackers el que haya una suplantación de identidad.

En un post que publicó recientemente en su cuenta de Twitter, Jack Dorsey dice: "esta será posiblemente nuestra contribución más importante al internet. orgulloso del equipo. #web5 (RIP web3)".

En el pasado Jack Dorsey ha criticado a la Web 3.0 por no ofrecer una tecnología realmente descentralizada, pues asegura que son las grandes empresas de capital de riesgo las que lo controlan por medio de sus inversiones multimillonarias. En la presentación de TBH no se habla de criptomonedas, ni NFT's.

El concepto de la Web5.0 y el énfasis que pone en la identidad está en línea con la propuesta de Vitalik Buterin de crear tokens vinculados al alma de los usuarios y en regresar a los usuarios y al cuidado de sus datos al centro de la ecuación.