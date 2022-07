La cuenta de YouTube de la Armada Británica es hackeada con la imagen de Elon Musk

Puede que Elon Musk no haya posteado durante días (si andaban con el pendiente, el ejecutivo ya volvió a su actividad habitual), pero ello no significa que su imagen no haya estado presente en las redes sociales. De hecho, fue utilizada por un grupo de hackers para postear contenido en las cuentas oficiales de YouTube y Twitter de la Armada Británica (@BritishArmy).

La violación de seguridad fue confirmada por la institución luego de que el nombre de perfil de la cuenta de Twitter cambiara al de "BAPESCAN" y el avatar a la imagen de un simio de caricatura con el rostro pintado. La descripción también fue cambiada para que mostrara lo siguiente: "El clan #1 de metaverso en la cadena ETH con experiencia multimillonaria. Desarrollado por @chaintchlabs" (Antes se leía: "Síguenos para obtener noticias e información sobre despliegues, ejercicios de entrenamiento, deberes ceremoniales y eventos del regimiento. Reclutamos en @armyjobs").

El canal de YouTube fue reemplazado por una cuenta que llevaba el nombre de Ark Invest y promocionaba un video en el que Elon Musk habla sobre criptomonedas.

Tras haber recuperado el control de las cuentas, @BritsihArmy publicó el siguiente mensaje: "Disculpas por la interrupción temporal de nuestra alimentación. Llevaremos a cabo una investigación completa y aprenderemos de este incidente. Gracias por seguirnos y el servicio normal ahora se reanudará.

Apologies for the temporary interruption to our feed. We will conduct a full investigation and learn from this incident. Thanks for following us and normal service will now resume. — British Army (@BritishArmy) July 3, 2022

Además, la cuenta de prensa del ministro de Defensa (@DefenceHQPress) agregó: "La violación de las cuentas de Twitter y YouTube del Ejército que ocurrió hoy temprano se ha resuelto y se está llevando a cabo una investigación. El Ejército se toma muy en serio la seguridad de la información y hasta que se complete su investigación, sería inapropiado hacer más comentarios".

The breach of the Army's Twitter and YouTube accounts that occurred earlier today has been resolved and an investigation is underway.



The Army takes information security extremely seriously and until their investigation is complete it would be inappropriate to comment further. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) July 3, 2022

Hasta el momento el ataque no ha sido reivindicado por ningún grupo de hackers.