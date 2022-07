Step Up to the Plate: el programa de A-Rod para apoyar a los estudiantes latinos

Alex Rodríguez, el ex beisbolista que jugó 14 veces el Juego de las Estrellas es de origen latino y ha tenido una gran carrera como emprendedor y empresario tras retirarse de las Grandes Ligas. Hoy es el presidente y CEO de la firma de inversión A-Rod Corp, cabeza de la marca de cerveza dominicana, Presidente Beer y uno de los dueños de los Timberwolves de Minnesota, equipo profesional de la NBA.

Gotham | Getty Images

Además, apoya diversas causas filantrópicas, buscando siempre motivar a los niños y jóvenes latinos para que se atrevan a pensar en grande y a perseguir sus sueños. El programa Step Up To The Plate ('Párate en el Plato', haciendo referencia a la caja de bateo en el baseball) busca a nueve estudiantes universitarios de origen hispano para que realicen prácticas pagadas en Presidente Beer en el equipo de marketing deportivo de Anheuser Busch (la compañía a la que pertenece la marca de cerveza).

A través de un comunicado de prensa Alex Monroy, director de marca senior en Presidente Beer, explicó: "Reconocemos que la necesidad de diversificar el liderazgo en los deportes es mayor que nunca, y como marca que defiende la progresión de la cultura hispana, estamos más que emocionados de anunciar este programa. Step Up to the Plate está destinado a cerrar la brecha entre la accesibilidad y la oportunidad para estos estudiantes y, en última instancia, armarlos con las herramientas y la experiencia para que sean 'Presidente' de su carrera en los deportes".

Además de las prácticas los nueve estudiantes seleccionados recibirán una beca para gastos de aproximadamente $15,000 dólares, además de tener la oportunidad de quedarse a trabajar en Anheuser Busch una vez que se hayan graduado. Por si fuera poco, podrán participar en un seminario virtual con Alex Rodriguez. Al hablar en torno a la iniciativa, el ex beisbolista dijo: "Estoy muy emocionado de trabajar con Presidente en un programa que impulsará una mayor diversidad dentro de la industria. Los atletas y fanáticos hispanos han jugado una parte importante del éxito del béisbol a lo largo de los años, por lo que creemos que es vital que estemos representados no solo en el campo sino también en las salas de juntas".

Si quieres saber más en torno al programa puedes visitar los perfiles de redes sociales de Presidente Beer.