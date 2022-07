Una startup de California prueba con éxito los primeros lentes de contacto de realidad aumentada

Cuando pensamos en dispositivos de realidad aumentada para acceder al metaverso a nuestra mente viene la imagen de esos toscos visores inmersivos que como el Meta Quest 2, se colocan en la cabeza y cubren ambos ojos, aislando al usuario del mundo real.

Una empresa de California llamada Mojo Vision ha creado un lente de contacto con un display incorporado capaz de darle a quien lo porta información adicional de lo que ve, sin obstruir su vista. Aunque el concepto es muy similar al que hace años presentó Google Glass en unos lentes de armazón, el producto representa un verdadero hito para el desarrollo de la tecnología. Por un lado, está el reto de incorporar un display en algo tan pequeño como un lente de contacto, pero no es solo eso: además de la imagen es necesario que el dispositivo pueda recibir y transmitir información en tiempo real, ser alimentado por una fuente de energía y llevado cómodamente por una persona.

Por medio de un comunicado Mike Wiemer, uno de los fundadores de la empresa, explicó: "Mojo ha creado avanzadas tecnologías y sistemas que antes no eran posibles. Innovar las nuevas características en la lente implica mucho trabajo, pero reunirlas con éxito en un sistema integrado y tan pequeño es un logro considerable en el desarrollo de productos interdisciplinarios. Estamos entusiasmados de compartir nuestro progreso y no podemos esperar para comenzar a probar Mojo Lens en escenarios del mundo real".

Aunque todavía falta mucho tiempo para que los lentes de contacto de Mojo Vision sean lanzados al mercado (hasta ahora solo hay prototipos que ya fueron probados en personas, entre ellos el CEO de la empresa, Drew Perkins) las posibilidades que ofrece un dispositivo de este tipo son interminables y pudiera cambiar para siempre el modo en que recibimos y procesamos información. En un mundo tecnológico enfocado hacia el desarrollo de los metaversos, la posibilidad de que los usuarios puedan acceder a él sin grandes piezas de hardware se antoja irresistible.

Mojo Visión fue fundada en 2015 y desde entonces ha levantado capital de diversos inversionistas entre los que se encuentran LG, Motorola, Hewlett Packard y Alexa Fund (de Amazon). En 2021 la empresa formó parte del programa de aceleración de empresas de The Walt Disney Company.

Recently, the world changed a little bit when Drew Perkins wore the first feature-complete #MojoLens prototype on eye. What did he see? What's inside the lens? What does this mean for the future of devices? Watch this 2min video to find out: https://t.co/QOZ0xTwyfC #smartcontacts pic.twitter.com/ktkMn1sRIU