Suponiendo que tienes todo el valor que necesitas, ¿qué acción podrías tomar que tendría el mayor impacto en tu vida?

Es una pregunta poderosa. Ha tenido un impacto profundo en mí durante mis más de 18 años como emprendedora. Ha desencadenado un cambio significativo en las vidas de numerosos emprendedores.

Recientemente, en una conferencia, impartí mi taller sobre cómo recuperar tu vida de tu negocio. Concluí con esta pregunta y pedí a los asistentes que compartieran sus respuestas mientras me veían durante la conferencia. Al día siguiente tuve profundas conversaciones con emprendedores, compartiendo sus valientes acciones y sus miedos. Me conmovieron la vulnerabilidad y las difíciles circunstancias de vida que soportamos los emprendedores mientras hacemos crecer nuestros negocios. Cuando las cosas van mal en el negocio hay un impacto profundo en nuestras vidas personales. Del mismo modo, hay un costo significativo en nuestro liderazgo cuando enfrentamos circunstancias estresantes en nuestra vida personal. El trabajo que hacemos en nosotros mismos para liderar con amor tiene un impacto profundo.

Las decisiones, o la falta de decisión, basadas en el miedo son restrictivas. El temor nos impide aspirar a más. Hace años, en un seminario a distancia (¡en los días antes de Zoom!), hice esta pregunta. Uno de mis clientes supo de inmediato su respuesta: hacer una oferta por un nuevo edificio. Hizo la oferta y la aceptaron. Desde entonces, su negocio se ha expandido múltiples veces en múltiples ubicaciones. Cuando me llamó para contarme lo sucedido, confesó que necesitaba una ubicación más grande desde hacía tiempo y la idea de pedir un préstamo sustancial para pagarla le causaba miedo: "¿Y si no puedo hacer los pagos?" "¿Y si estoy juzgando mal la demanda de nuestros servicios?" "¿Y si nos vamos a la bancarrota por mi culpa?" Estos eran solo algunos de los demonios que rondaban por su cabeza.

Nuestros demonios son enemigos del cambio. Exigen el statu quo. En la superficie, pueden sonar como la voz de la razón, protegiéndonos de decisiones precipitadas que podríamos lamentar. En realidad, nuestros demonios nos mantienen estancados. Nuestros demonios salen con toda su fuerza cuando contemplamos acciones transformadoras en nuestras vidas y negocios.

Una de las razones por las que me encanta esta poderosa pregunta es que resalta lo que de manera instintiva reconocemos como lo más beneficioso para nosotros. Me lo recordaron cuando hice esta pregunta en la conferencia. Varios emprendedores están atrapados (es decir, tolerando) matrimonios disfuncionales y asociaciones comerciales. Otros tienen miembros del equipo socavando la productividad, la rentabilidad y una buena cultura laboral.

Si estás evitando tomar decisiones por miedo, en lugar de reflexionar sobre los "y si...", hazte a ti mismo preguntas poderosas para apartarte de tu propio camino:

¿Qué es posible cuando dejas de tolerar esta situación o comportamiento?

¿Qué oportunidades surgen cuando haces este cambio significativo?

Cuando otros reaccionen positivamente a tu elección, ¿qué dirán?

¿Qué apreciarás más dentro de doce meses sobre tu elección de tomar acción?

Nuestros puntos ciegos nos mantienen estancados. Hace diez años, cuando insistía en quedarme en un mal matrimonio por el bien de mis hijos, una buena amiga me preguntó qué pensaba que estaban aprendiendo ellos. Esa pregunta abrió mis ojos a un punto ciego significativo. Mi miedo me había llevado a enfocarme en cómo un divorcio podría perjudicarlos. Su pregunta me hizo considerar cómo podrían dañarse al quedarse en el matrimonio. Su pregunta también me hizo considerar qué cosas positivas podrían surgir de este cambio significativo en mi vida. Me movió de un pensamiento basado en el miedo a tomar decisiones con amor, sabiendo que no solo podría manejar las consecuencias de un divorcio, sino que mi amor constante por mis hijos allanaría un camino saludable hacia adelante para nosotros.

Un cliente me llamó recientemente para decirme que despidió a un miembro del equipo inmediatamente después de nuestra reunión de la semana pasada. Estaba planeando tomarse otros seis meses para tomar esta acción por miedo a su impacto en la producción. Al comprender cuánto le estaba costando al negocio la falta de responsabilidad de este miembro del equipo y cómo socavaba la cultura que mi cliente intentaba crear, ya no estaba dispuesto a tolerarlo. Tomó esta decisión confiando en su liderazgo para guiar a su equipo a través de los desafíos que esta situación crea en el negocio. Tomó esta decisión con la certeza de que identificaría oportunidades para hacerlo, aunque no supiera de inmediato cómo reemplazar al miembro del equipo. Tomó esta decisión por amor al futuro que está creando para su equipo y su familia.

¿Qué oportunidades se crean cuando tomas decisiones basadas en el amor en lugar del miedo?

¿Qué estás tolerando?

Con el año nuevo sobre nosotros, ¿qué es hora de cambiar? ¿Qué impacto tendrá eso en ti y en tu negocio?

