Este artículo trata sobre cómo abrazar tu yo auténtico y permanecer fiel a quien eres, no solo te empodera, sino que también inspira a quienes te rodean a hacer lo mismo.

Imagina esto: Es tu primer día de escuela, y estás nervioso pero emocionado. Antes de entrar, tus padres te dan un consejo. Dicen: "Diviértete y sé tú mismo." Sabes que deberías de hacerles caso, pero tu mente está ocupada con otros pensamientos.

"¿Ser yo mismo? Está bien... ¿estás seguro? ¿Y si no les gusto?"

"Tal vez si solo me integro, todos me aceptarán y será mejor."

"Si no destaco, encajaré."

Posiblemente nunca lo creas, pero tus padres pueden haber tenido razón. Suena como una locura, ¿cierto? Pero en realidad, no ser fiel a quien eres es el mayor daño que puedes hacerte. En serio, el más grande. Vamos a profundizar en ello.

Cuando realmente eres tú mismo, algo mágico sucede. Creas conexiones más profundas y comienzas a rodearte de personas que te hacen sentir cómodo en tu individualidad. Hay algo muy poderoso en saber que no hay nadie más como tú.

Si esto es cierto (y lo es), ¿por qué sentimos tanto miedo al dejar brillar nuestra personalidad?

Con frecuencia el miedo al rechazo nos impide mostrar nuestro verdadero yo. Las personas tienden a pensar que si destacan, serán excluidas. ¿Adivina qué? He sido rechazado y hecho a un lado más veces de las que puedo contar, pero no por falta de autenticidad. Si soy rechazado o excluido por mostrar mi personalidad, entonces esa circunstancia no es adecuada para mí.

Por supuesto que podría ponerme una máscara y pretender ser exactamente lo que necesito ser para encajar en la situación. Pero al final del día, eso solo me dañaría. Si algo no es adecuado para mí, simplemente no es adecuado para mí.

Piénsalo.

Si caes en la presión del grupo para encajar en un estereotipo, casi te estás metiendo en una caja (hablando de claustrofobia), tratando de encajar perfectamente en ese molde que sientes de tus compañeros o de la sociedad sobre cómo deberías actuar o cuáles deberían ser tus opiniones. Cuando intentas encajar en estos moldes y cumplir con ciertas expectativas sociales, pierdes de vista quién eres. No te sentirás realizado en tu vida cotidiana.

Es importante darse el tiempo para conocerse a uno mismo. Comprenderte a ti mismo, tus fortalezas, debilidades, metas y deseos, todo esto te ayudará a prosperar. Conocerte a ti mismo es una inversión que, te lo prometo, rendirá frutos a largo plazo. Conocerte a ti mismo te permitirá tomar decisiones que se alineen con quién eres, no con quién otros esperan que seas.

Nunca he sido de los que siguen a la multitud. Siempre he creído en hacer las cosas de manera auténtica, ya sea en mi trabajo o en mi vida diaria. ¿Y sabes qué? Parece que funciona. Las personas notan cuando estás siendo real y auténtico. Es como un soplo de aire fresco. La gente anhela autenticidad. ¿Por qué? Cuando conoces a una persona, es más sencillo identificar similitudes e intereses comunes. Siempre se trata de conexión.

Marcha a tu propio ritmo y pronto todos a tu alrededor también lo harán. Les das a otros el permiso y la confianza para ser quienes son cuando tú haces lo mismo. Luego, todos sus ritmos se unen para crear una dulce sinfonía de sonidos de Don Henley, también conocido como el mejor baterista americano de todos los tiempos.

¿Qué tan genial es eso? Cuando eliges ser tú mismo, no solo enriqueces tu vida, sino que también creas un mundo más rico y vibrante a tu alrededor, uno que muestra talento único y creatividad infinita.

El mundo no necesita otra copia. Te necesita a ti. Necesita de tus pasiones, ideas y creatividad. Necesita todo lo que te hace especial. Necesita todo lo que te hace ser tú.

Abraza tu individualidad. Al ser auténticamente tú mismo, inspiras a quienes te rodean y empoderas a otros para hacer lo mismo.

Así que, sé tú. Sin disculpas, de manera única. Porque en un mundo donde todos los demás ya están ocupados, ser tú mismo es lo más poderoso que puedes hacer.