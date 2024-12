Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Para cualquier negocio exitoso, decidir cuándo empezar a escalar es el momento más desafiante. Así como el tiempo no se detiene, las empresas tampoco pueden quedarse estáticas, lo que significa expandirse cuando están funcionando bien. De lo contrario, un competidor llenará el vacío.

Durante mi trayectoria como líder empresarial, siempre he visto la necesidad de expansión como un happy problem. Es prueba y testimonio de que las cosas van bien y que necesitas abordar la siguiente etapa de evolución de la empresa. Lo importante es adelantarse y planificar la expansión, para mí, hay siete puntos clave.

1. Asegura el financiamiento adecuado

El efectivo es el rey, y tenerlo significa que puedes hacer crecer tu negocio. El tipo de capital que escojas debe alinearse con tus objetivos específicos. Elige a tus socios sabiamente, especialmente al principio. Habiendo sido parte de dos startups con experiencias muy diferentes, diría que es importante tener socios inversionistas con ideas afines cuando se habla de rondas de capital o financiamiento para el crecimiento.

¿Tus socios inversionistas son realmente socios, o los ves solo como emisores de cheques? ¿Están realmente entusiasmados con tu misión y visión y quieren ayudarte a tener éxito? No dirigirán tu negocio por ti, pero indudablemente aportarán su amplia experiencia en lo que funciona y lo que no al hacer crecer un negocio.

Siempre quiero que mis inversionistas me acompañen durante todo el trayecto. Los capitalistas de riesgo tienen la obligación de generar un retorno para sus inversores en un horizonte de cinco a siete años, por lo que, a veces, estos intereses solo están alineados con una etapa específica del negocio.

Nunca subestimes las grandes cantidades de capital no dilutivo disponibles, como los fondos para la investigación de innovación de pequeñas empresas del gobierno de Estados Unidos, organizaciones benéficas, inversionistas e incluso amigos y familiares.

Al considerar deudas, siempre es importante tener en cuenta la tasa de interés. A menos que tengas asegurada la forma de pagar ese préstamo, las deudas tienen prioridad cuando una empresa enfrenta problemas. El gobierno también ofrece préstamos con un bajo interés para giros específicos de negocios, lo cual puede ser atractivo dependiendo del tipo de empresa.

Relacionado: 7 estrategias para escalar tu pequeño negocio y lograr un crecimiento sostenible

2. Prioriza los gastos estratégicos

¿Cómo usarás los fondos? ¿Puedes autofinanciarte o mantenerte con recursos propios sin retrasar tu plan de trabajo? Esta es una pregunta fundamental que no puedes evitar responder. A menudo me encuentro atrapada buscando el punto de equilibrio entre ser austera y no perder velocidad.

Mi madre siempre decía: "No ahorres centavos y derroches pesos", y esta frase se ha quedado conmigo. Gasta dinero si te lleva a tus metas más rápido, pero no lo hagas si no estás seguro de ello. Si el dólar que gastas no genera un retorno de cinco veces en el valor creado, no lo gastes.

3. Valida la sintonía del producto con el mercado

¿Tu producto está en sintonía con el mercado? Si la respuesta es no, no estás listo para escalar. El dicho de "construye y ellos vendrán" es falso y siempre lo ha sido. No estás construyendo un templo, estás construyendo un negocio que crea un producto que las personas quieren comprar, así que asegúrate de que lo hagan.

Siempre me pregunto: "¿Mi producto ofrece valor al cliente, y están dispuestos a pagar por ello?" Esto aplica tanto si eres B2B como B2C. Las ventas estancadas indican una falta de tracción, y un crecimiento rápido no es sostenible. Enfócate en un crecimiento progresivo y sostenido, e identifica qué canales son adecuados para el desarrollo de tu negocio.

Relacionado: 4 claves esenciales para lograr que tu empresa crezca

4. Domina tu pitch

Presentar tu pitch es todo un arte. ¿Tienes tu presentación dominada? Algo que nunca olvidaré es que Steve Jobs solía prepararse 90 horas por cada hora de presentación que daba, eso es humillante para mí. La práctica es 100% clave, algo está mal si no puedes presentar tu negocio incluso cuando estás hambriento, deshidratado y bajo el sol del desierto.

Los mejores líderes empresariales cuentan una historia convincente. Crea una narrativa atractiva que haga que los inversionistas, consumidores y compradores quieran más y sientan FOMO si no lo aprovechan. Siempre he dedicado horas a refinar mi presentación, mejorando, ajustando y probando diferentes palabras y frases para ver qué resuena más con el público. Tienes que dominar tu presentación, así que inviértele el tiempo que merece.

Relacionado: 5 consejos para presentar una idea de negocio ganadora

5. Desarrolla un plan de acción

¿Cuál es tu plan de acción? Las empresas fracasan porque se quedan sin dinero debido a una mala ejecución. Escríbelo. Escríbelo... todo. Lo puedes tener en un cuaderno o en una presentación de 275 diapositivas; lo que funcione para ti y tu equipo. Sigue tu plan. Solo desvíate cuando los aprendizajes de tu ejecución te indiquen que necesitas hacer un cambio o intentar algo diferente. Yo siempre sigo mi plan. Ah, y ten paciencia.

6. Valoración realista

Es un error obsesionarse con la valoración, ya no estamos en la burbuja de 2021. Así que concéntrate en obtener tu capital operativo y ejecutar tu plan. Los socios de inversión adecuados siempre se asegurarán de cuidar esa parte, ya que ellos ganan dinero si tú ganas dinero. Siempre digo que si tu idea y negocio son impactantes, entonces el dinero llegará.

7. Cuídate

No te agotes. El cansancio es real, y si estás extenuado como para dirigir tu empresa después de conseguir el financiamiento, ¿cuál es el punto? Enfócate en el cuidado personal, haz yoga, come ensaladas, hazte manicure o pedicure, sal a tomar algo con tus amigos. Entiendo que tu vida es tu negocio, pero sin ti, no hay negocio.

Recarga energía cuando sea necesario, y aléjate de tu empresa por un tiempo. Soy la peor para seguir este consejo, pero te prometo que nada se derrumbará si tomas un fin de semana largo para visitar a tu familia o sentarte en la playa bajo el sol. Hazlo por ti, y tu negocio sentirá los beneficios.

Considerar estos siete puntos, que no están en orden de prioridad sino simplemente redactados como una lista de verificación, debería augurar un buen futuro para cualquier emprendedor exitoso que busque construir un imperio.