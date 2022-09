Los riesgos ocultos de no tomar vacaciones

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Para muchos de nosotros, trabajar sin tiempo de vacaciones se ha convertido en rutina. Sin embargo, incluso cuando los trabajadores tienen tiempo libre pagado, a menudo les resulta difícil apagar dispositivos y alejarse del trabajo. ¿Por qué la culpa?

10'000 Hours | Getty Images

La decisión de no usar los días de vacaciones podría terminar siendo una de las que un trabajador se arrepienta. Dependiendo de su carrera, los trabajadores estadounidenses a menudo reciben cero compensación por los días de PTO (Paid Time Off, es decir, días pagados aunque no se trabaje; puede ser por vacaciones o incapacidad) no utilizados en caso de que cambien de trabajo. En lugar de utilizar el tiempo libre pagado que se les otorgó como un beneficio al momento de la contratación, los trabajadores a menudo terminan teniendo que renunciar a esos días no utilizados sin nada que mostrar.

En 2018, los estadounidenses dejaron 768 millones de días de vacaciones pagadas sin usar, y el 55% por ciento de los estadounidenses no usaron todo su tiempo de vacaciones pagadas, según la Asociación de Viajes de los Estados Unidos.

El costo económico de no tomar días de vacaciones

También hay un costo económico para las personas que no toman sus días de vacaciones. Cuando los trabajadores no usan sus días de vacaciones para hacer un viaje, por ejemplo, eso es dinero que no se está gastando en la economía (hoteles, restaurantes, entretenimiento, etc.). En lugar de gastar dinero para vigorizar el crecimiento económico en otros lugares (o en su comunidad), los trabajadores que no usan su tiempo de vacaciones esencialmente están devolviendo ese dinero a sus empleadores a través del tiempo de licencia no utilizado.

La falta de tiempo de vacaciones puede conducir a graves riesgos para la salud

Tomarse unas vacaciones no es solo un descanso, es una oportunidad para que los trabajadores inviertan en su bienestar. Los beneficios que tiene para la salud el tomarse el tiempo para el cuidado personal, las vacaciones personales y familiares o simplemente la oportunidad de alejarse de la rutina diaria para refrescar la mente y el cuerpo, no se pueden pasar por alto.

Algunos de los efectos secundarios para la salud de no tomar vacaciones pueden ser sorprendentes. Trabajar demasiado duro sin vacaciones puede conducir a la privación del sueño, una causa común de diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión, inmunidad reducida y más. Lo más alarmante es que el exceso de trabajo puede conducir a un accidente cerebrovascular, según un estudio de 2015.

La renuencia de un trabajador a tomar vacaciones comienza joven

Entonces, ¿por qué la gente no toma sus días de vacaciones del trabajo? La presión corporativa a menudo hace que los trabajadores crean que tomarse un tiempo fuera del trabajo mostrará a sus empleadores que son reemplazables. La culpa también parece jugar en esto, con una percepción social abrumadora de que no entrar en la oficina significa que alguien es perezoso o no trabaja tan duro como podría ser. Desde una perspectiva personal, también existe el temor de que se pueda perder alguna oportunidad si uno no está en la oficina (o trabajando de forma remota).

Parte de esto se deriva de las presiones sociales que comienzan muy jóvenes: muchos niños fueron a la escuela con el objetivo de ganar un premio de asistencia perfecta, y esa mentalidad se ha trasladado con ellos al lugar de trabajo.

Las generaciones más jóvenes parecen estar sintiendo más la carga. Según un informe publicado a principios de este año, los millennials y la Generación Z eran los grupos menos propensos a usar el tiempo de vacaciones, y parecían estar mucho más privados de vacaciones que los mayores de 50 años. Además, las mujeres están más agotadas en el trabajo y privadas de vacaciones que los hombres (en Estado Unidos).

Irónicamente, la obsesión con el trabajo y la falta de vacaciones llega en un momento en que los trabajadores están experimentando la posibilidad de más libertad al trabajar de forma remota. Sin embargo, los trabajadores informan que este cambio al trabajo remoto ha hecho que sea más difícil desconectarse de sus carreras y realmente alejarse del trabajo. Por lo tanto, el ciclo continúa.

La próxima vez que esté pensando en alejarte de la oficina y usar esas merecidas vacaciones, hazlo. Beneficiará tu salud, a tu comunidad, a la economía y a tu familia.