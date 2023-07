Como padre de cuatro hijos, estoy acostumbrado a equilibrar responsabilidades todos los días. Para mi sorpresa, esas experiencias me prepararon para mi entrevista con Shaquille O'Neal. Aquí te explico por qué.

Me dieron un horario predeterminado para conectarme con Shaq. El problema es que ese mismo día tenía que hacer no una, sino que dos presentaciones en la Universidad de Buffalo. Mi horario quedó así:

Mi primer discurso terminaba a las 11 de la mañana, mi entrevista con Shaq era a 11:15 y tenía que estar de vuelta en el escenario a las 11:45. ¿Un desafío? Sí. ¿Posible? Absolutamente.

Una vez que comencé a platicar con Shaq, todos mis planes dieron igual. En lugar de yo entrevistarlo, él comenzó a hacerme preguntas. La primera pregunta fue: "¿cuántos años tienes?" Luego le pedí que adivinara y falló por unos 17 años. Así es que me puedes seguir si quieres saber más sobre mi rutina de cuidado de la piel.

Puedes escuchar la entrevista completa para conocer mi respuesta a su pregunta, pero lo que siguió fue una charla ligera que incluyó una referencia al jugador de futbol americano Jerry Rice, lo que hizo que me diera cuenta de inmediatamente por qué Shaq es tan querido en todo el mundo. Tiene un deseo genuino de conectar con la gente y hacer que se sientan importantes. Además, hace todo lo posible por compartir las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida. Eso es exactamente lo que hizo durante el episodio más reciente del podcast Launch Your Business (en inglés). A continuación, te comparto algunas de mis lecciones favoritas.

Elige a tus asociaciones con cuidado

Cuando se trata de elegir con quién asociarse y a qué marcas representar, Shaquille dice que todo se reduce a dos preguntas clave:

¿Creo en lo que dicen los representantes de la empresa? ¿El producto realmente funciona?

"Al ser criado por un sargento instructor, crecí con la idea de la honestidad y la integridad", dijo Shaquille, haciendo referencia a la vez que, para disgusto de sus agentes, rechazó una oferta de patrocinio del cereal Wheaties al principio de su carrera.

"No sé cómo saben los Wheaties", les dijo a sus agentes en ese momento. "Soy de barrio. Pónganme en contacto con Zucaritas (Frosted Flakes en Estados Unidos)." Le llevó 20 años, pero finalmente obtuvo un acuerdo con Zucaritas. Mientras tanto, trabajó con empresas y productos en los que creía porque funcionaban. "Si no respeto tu producto, no puedo aceptar tu dinero", dijo Shaq.

Practica la paciencia estratégica

Shaq me dijo que cuando era más joven, cayó en esquemas para hacerse rico rápidamente, donde invertirías y triplicarías tu dinero en menos de un año.

Ahora piensa a largo plazo, contrastando la actitud de "hacerse rico rápidamente" con la estrategia de Bezos: construir un servicio que cambie la vida de las personas.

Para Shaquille, no tiene que ser un cambio grande para que cuente, puede ser algo tan simple como resolver la dificultad de mantener tu impresora abastecida con cartuchos de tinta que funcionen para que puedas usarla en cualquier momento.

"Esa ha sido mi nueva estrategia. No es que sea un experto, simplemente me tomo mi tiempo".

Delegar para aumentar la productividad

Al final de nuestra plática, le pregunté a Shaquille qué pregunta le debía de hacer la gente, pero que generalmente no piensa en hacer. Esto fue lo que dijo: "Deberían preguntarme cómo hago tantas cosas. Y la respuesta es delegación".

Shaq me dijo que la clave es contratar personas en las que confíes para que tomen buenas decisiones, y luego delegar, no micro gestionar. "Así es como soy dueño de muchas cosas y estoy aquí en mi finca", dijo Shaquille. "Y no me preocupo por nada. Hago una revisión cada viernes. Sabes, lo importante acerca de la delegación es que debes estar educado para saber qué está pasando".

Otro factor clave aquí es contratar personas que sean más inteligentes que tú, para que puedas depender de su conocimiento y experiencia. Vale la pena invertir en las personas adecuadas, así que prepárate para hacerles una oferta que no puedan rechazar (un consejo que Shaquille dijo haber aprendido de El Padrino).

