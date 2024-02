Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Salir de la Matrix suena divertido, pero ¿qué es exactamente la Matrix? Tal vez viste la película The Matrix (y si no lo has hecho, ya te tardaste) y te pareció un poco abstracta o de otro mundo para relacionarte con ella. Puedes pensar en la Matrix (o en un matriz) como un conjunto de cosas que afectan la manera en que se desarrollan las situaciones. En nuestras vidas, es posible que escuchemos frases como "Es mi destino" o "Así son las cosas" para describir situaciones que sentimos que están fuera de nuestro control. Yo sé que algunas veces así me he sentido, como si las cartas que me han repartido fueran todo con lo que tengo que jugar. Pero si estás familiarizado con la película, recordarás que Neo, el protagonista y "El Elegido", comenzó a experimentar glitches, o momentos de claridad y realidad que se salían de lo común.

No te emociones demasiado; no nos vamos a poner a atrapar balas en el aire de un momento al otro. Pero quiero animarte a considerar las anomalías de la vida y a abrazar nuevos caminos para un futuro más liberador como emprendedor, líder empresarial y, lo más importante, como ser humano.

Relacionado: Construyendo tu mejor año — 5 pilares para un crecimiento significativo y exitoso

Lo mundano

Piensa por un momento en cómo es un día típico para ti. Luego, una semana típica. Y finalmente, un mes típico. ¿Notas algún patrón? ¿Hábitos? ¿Usas los mismos atuendos como un personaje de dibujos animados todos los días? A veces siento que soy Merlina Addams por la cantidad de negro que uso. ¿Usas siempre la misma ruta al trabajo y te detienes en la misma cafetería? ¿Terminas teniendo las mismas conversaciones y pláticas triviales con las personas a las que ves regularmente? Ahí está el punto: cuando no pensamos demasiado en las cosas que hacemos, terminamos repitiéndolas una y otra vez.

Como explica el autor y neurocientífico Joe Dispenza, los mismos pensamientos llevan a las mismas acciones, lo que no produce cambios nuevos o significativos.

Como explica el autor y neurocientífico Joe Dispenza, los mismos pensamientos llevan a las mismas acciones, lo que no produce cambios nuevos o significativos. Cuando estas en la Matrix de la vida no tienes que pensar. De hecho, la Matrix no quiere que pienses. Y en ese momento fue cuando supe que necesitaba hacer un cambio en mi vida. No quería que siguieran sucediendo las mismas cosas. Quería aventura y crecimiento que me dejara satisfecha. Así es que comencé a buscar glitches en mi vida diaria.

Encontrar anomalías

Cuando pensaba en glitches (o fallos), solía asociarlos con algo que salía mal o que fallaba. "El motor de auto no funciona". "Mi laptop está fallando". O, algo común para mí cuando me enredo con mis propias palabras: "Mi boca está glitcheando". Pero desde que abrí mi mente a experiencias anormales, simplemente veo los glitches como pequeños momentos que parecen extraños o curiosos y que necesitan atención.

Por ejemplo, si un desconocido entabla una conversación conmigo sobre algún libro o autor reciente que acabo de empezar a leer (historia real), eso se siente como un glitch en la Matrix. Algo se abrió paso en ese momento y nos conectó de manera extraña. El otro día estaba limpiando una vieja cartera y encontré una tarjeta de débito de una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) de dos trabajos atrás; por casualidad inicié sesión en mi cuenta, sorprendida de que todavía estuviera activa, y allí descubrí cientos de dólares. 30 minutos después (recuerda, también es una historia real), recibí una llamada de un proveedor médico cuya primera pregunta fue: "¿Tienes una cuenta HSA que pueda cubrir este gasto?" ¿Glitch? Algunos podrían llamarlo sincronía, suerte o intervención divina.

Pero son momentos como estos los que están fuera de lo común e indican, al menos para mí, que ha habido un avance. La clave de estas experiencias es dejarse llevar por ellas. Abrázalas. No las ignores como instancias extrañas (pero son extrañas, estoy 100% de acuerdo). Aquí es donde sucede la magia.

Relacionado: Cómo usar el poder de la psicología positiva para transformar tu mundo

No es el Reino Mágico, pero sigue siendo mágico

Tomemos un momento para detenernos. No tienes que creer en la magia. O en los milagros. O en cualquier cosa en el ámbito de lo intangible. Pero si queremos ver un cambio innegable en nuestras vidas, un "cambio cuántico", debemos de estar abiertos al misterio de lo mágico. Estas son las historias que nos encanta leer: la persona que enfrentó múltiples tragedias para después convertirse en una famosa estrella de cine. O el niño que sufrió traumas increíbles y se transformó en un multimillonario que ayuda a los demás (en caso de que te lo preguntes, Keanu Reeves y Oprah Winfrey respectivamente).

Si queremos ver un cambio innegable en nuestras vidas, un "cambio cuántico", debemos de estar abiertos al misterio de lo mágico.

A nivel personal, tal vez has sido testigo de cómo un ser querido cambió sus circunstancias para experimentar una vida satisfactoria y emocionante. Podemos preguntarnos cómo sucede. Bueno, sucede en esos momentos de miedo, ansiedad e indecisión. Sucede en esos momentos en los que simplemente te lanzas. Cuando tomas un camino equivocado o cuando eliges una nueva cafetería, sin miedo a hacer algo diferente, y permites que suceda lo que esté a la vuelta de la esquina. La vida está esperando a que le des un giro inesperado.

Relacionado: 4 estrategias respaldadas por expertos para controlar la ansiedad

Libérate

Estos momentos son decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, que podrían liberarte por completo de la Matrix. En mi vida, he experimentado momentos de cambio cuántico muchas, muchas veces. Uno en particular fue cuando tomé la difícil decisión de renunciar a un trabajo bastante estable, pero problemático. La decisión se tomó sin un plan de respaldo, y puso a mi familia en una situación de riesgo económico que me asustaba. Sin embargo, en dos semanas, mis ingresos perdidos fueron más que compensados con el pequeño negocio que mi esposo y yo operábamos.

Di un salto, y me liberó. Me sentí libre. Sentí una confianza dentro de mí que no sabía que existía. Y esa confianza en verdad es un punto importante en este escrito. Quiero que quien esté leyendo esto se sienta liberado. Liberado del estrés de tu bien renumerado, pero miserable puesto gerencial. Liberado de las cargas de la previsión financiera o de la deuda que estás asumiendo como emprendedor. Liberado del miedo a qué hacer a continuación o de no hacer nada en absoluto y volverte complaciente.

Sin importar lo que liberarse de la Matrix signifique para ti, sea cual sea tu deseo, espero con todo mi corazón que encuentres tu libertad. Comienza pequeño, muy pequeño. Pero créeme, por pequeño que creas que es tu comienzo, la recompensa es enorme. Cambia las cosas. Toma un nuevo camino al trabajo mañana. Peina tu cabello de manera diferente. Saluda a un desconocido. Renuncia a tu trabajo y súbete a un avión. Esta vida que vivimos está llena de sorpresas y misterios, y lo mejor de todo es que no es solo para unos cuántos. Es para todos nosotros. Y si tu "destino en la vida" apesta, elige uno nuevo. Solo tenemos una vida para vivir. ¿No quieres tener el control sobre la tuya?