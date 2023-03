5 hábitos probados para crear éxito en la vida y en los negocios

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Los hábitos son comportamientos repetidos y las creencias son pensamientos repetidos. Dominar ambos resulta fundamental para tu éxito como emprendedor. Al involucrarte constantemente en creencias y hábitos que respaldan tus metas y valores, puedes alcanzar tu potencial y alcanzar tus objetivos, ya sea en tus finanzas y carrera, o en tu desarrollo personal y en tus relaciones. Aquí hay cinco hábitos probados para darle forma a tu mentalidad y crear el éxito:

1. Sabe hacia dónde apunta tu brújula moral

En el mundo de hoy, es común ver a las personas obtener sus creencias y sentido de autoestima de las redes sociales, las opiniones de otras personas o los números en su cuenta bancaria en lugar de mostrarse como en realidad son. Ponen demasiado valor en lo que otras personas piensan de ellos. No tienen un sentido concreto de su moral. Estas personas son indecisas, no confían en sí mismas y se dejan influir fácilmente en sus pensamientos y creencias.

Tener una comprensión clara de tus principios te hará destacar en una sala de emprendedores por múltiples razones. Comprender tu brújula moral te ayuda a aumentar tu sentido de ti mismo, incluidas tus fortalezas y debilidades, y a comprender cómo aprovecharlas para el beneficio de tu negocio. Conocer tus valores te ayudará a tomar decisiones estratégicas sobre tu empresa, y cada una de estas decisiones te ayudará a mantenerte en el camino de tu visión.

Quienquiera que se involucre contigo y tu negocio conocerá qué guía a tu moral y cómo eso te diferencia de la competencia. Te ayudará a atraer a personas de ideas afines, ya sean otros líderes emprendedores, empleados o incluso inversionistas. Tener claridad con tu brújula moral es una de las formas fundamentales de construir un fuerte nivel de confianza entre tú y las partes interesadas.

2. Preséntate con entusiasmo

Las personas exitosas se sienten entusiasmadas con lo que hacen. Si no sientes entusiasmo en tu vida, comienza a experimentar con cosas que te emocionen. No importa cómo empieces: elige cualquier cosa por la que te sientas entusiasmado para incorporarla a tu vida diaria. Eso podría ser leer, ir al gimnasio o invertir tiempo y dinero en pasatiempos o clases que despierten en ti esa sensación de entusiasmo por la vida.

No importa lo que estés haciendo, desafíate a ti mismo para buscar entornos entusiastas y a construir relaciones con otras personas entusiastas. Una vez que tengas esa mentalidad, practica instalarte en esa sensación de disfrute. Ese entusiasmo ganará impulso, que se filtrará en otras partes de tu vida, incluida tu mentalidad emprendedora y el crecimiento de tu negocio.

3. Camina con un propósito

Es crucial que identifiques lo que quieres en la vida y definas tu propósito. No importa cuánto tiempo te tome ni el precio a pagar, las personas exitosas harán lo que sea necesario para cumplir ese propósito. Aclara tus metas principales y luego identifica metas más pequeñas que te ayuden a alcanzarlas, como peldaños en una escalera para alcanzar la cima.

Las personas sin propósito toman el camino de menor resistencia. Evitan hacer cosas difíciles, tener conversaciones difíciles o cualquier cosa que requiera un verdadero esfuerzo. Las acciones que requieren de un verdadero esfuerzo son las que realmente te llevan a crear una vida mejor para ti. Encontrar tu propósito y refinar un plan para llegar allí, especialmente cuando incluye hacer esas cosas difíciles, es lo que conducirá al crecimiento exponencial y al éxito en cualquier aspecto de tu vida.

4. Ten fe en ti mismo y en tus habilidades

Aquellos que están en la cima de su éxito tienen una cosa en común: no dependen de la validación externa. Confían en sí mismos y no dejan que el miedo sea una variable en la toma de decisiones. Las personas que tienen fe en sus habilidades y principios no crucifican a otros que no están de acuerdo con ellos o a aquellos que no comparten su visión, porque no necesitan su aprobación en primer lugar.

En este viaje hacia el éxito, te cuestionarás a ti mismo. Prepárate para ser malinterpretado, especialmente cuando todos van en una dirección completamente diferente. Tendrás que aprender a operar solo y con crítica, incluso si eso significa no ser aceptado por los demás. Cuando eso suceda, recuerda celebrar tus victorias, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. Cada victoria sirve como un marcador de kilometraje en el camino hacia tu meta y refuerza tu creencia inquebrantable en ti mismo y en tus capacidades.

5. Concéntrate solo en lo que te importa

Tu atención siempre tiene que ser dirigida a alguna parte. La pregunta es, ¿en qué la enfocarás? ¿Enfocarás tu atención en ideas y mentalidades que harán que tu entorno sea mejor o peor? No desperdicies tu atención en cosas que no importan. No desperdicies tu atención en información negativa que te distraiga de superar obstáculos o alcanzar metas para las que sabes que tienes el potencial.

Esta regla de ser intencional con tu atención también aplica a sus relaciones personales y comerciales. Sé directo en tus interacciones y ve al grano. Esto no solo te ahorrará tiempo y dinero, sino que mejorará tu comunicación y evitará posibles conflictos en el futuro. Enfocar la totalidad de tu atención en lo que realmente importa (tu salud, tu superación personal, tu familia, tus empleados y tu negocio) moverá la aguja para convertirte en una mejor versión de ti mismo.

Practicar estos hábitos y mantenerte fiel a tus creencias te moldeará para ser una persona productiva, segura y auto disciplinada. Esto sentará una base sólida para que puedas alcanzar la estabilidad financiera y hacer crecer tu empresa. Ya tienes el potencial y los dones para alcanzar tu definición de éxito. Es una cuestión de hacer lo que sea necesario y pagar el precio que debes pagar, para actuar sobre ese potencial.