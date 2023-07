8 pasos para alejarte del pasado que necesitas dejar atrás

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

He sufrido muchas noches de insomnio. Noches en las que estaba tan preocupado por algo que había sucedido en el pasado que dejé que dictara mi futuro. Todos hemos estado ahí en algún momento. No estás solo.

Me refiero a esos momentos en los que simplemente no podemos sacudirnos el pasado. Ya sea algo pequeño, como causar una mala primera impresión o decir algo que desearíamos no haber dicho, o algo grande, como tener que cerrar tu negocio. Obsesionarse con experiencias negativas es doloroso y, cuando nos aferramos a ese dolor, no podemos avanzar hacia algo más positivo.

Por eso es importante que lo dejes ir y que te alejes del pasado con estas ocho tácticas.

1. Aprende del pasado, pero no te quedes allí

Sí. Sin importar lo dolorosas que hayan sido, esas experiencias negativas realmente pueden ser utilizadas para aprender y para afrontar futuras experiencias. Date un tiempo para reflexionar en torno a la experiencia y busca formas en las que puedas beneficiarte en el futuro próximo.

Puedes aprender de tus experiencias haciéndote estas simples preguntas:

¿Qué es lo que realmente sucedió? Responde enfrentando solo los hechos.

¿Qué emociones siento? Personalmente, me gusta escribirlas.

¿Cómo puedo utilizar esto para empoderarme a mí mismo y a mis sentimientos?

Después de responder estas preguntas, es hora de seguir adelante. Si bien reflexionar sobre el pasado durante un breve período de tiempo es aceptable, obsesionarse con él solo mantendrá esos pensamientos y sentimientos negativos presentes.

2. Exprésate

No dudes en sacar el dolor que sientes dentro. Ya sea hablando con la persona que te ha hecho daño (o a quien tú dañaste), desahogándote con un amigo o escribiéndolo. Expresar tus sentimientos puede ayudarte a determinar qué, si acaso, necesita hacerse para avanzar.

Lo más importante es que es bueno para tu salud. El Dr. Edmund Bourne, autor de The Anxiety and Phobia Workbook, advierte que aferrarse a tus sentimientos conduce a la ansiedad, la depresión, los dolores de cabeza y la hipertensión.

Gloria Horsley, experta en duelo del sitio OpentoHope, dice: "Cuando llegue el momento de expresar tus sentimientos, asegúrate de usar mensajes con el pronombre 'yo'. Describe el grado de tus emociones y compártelas con alguien que te escuche y que no te juzgue. Esto te ayudará a expresar el duelo que estás atravesando".

3. Deja de señalar con el dedo

Jugar el papel de víctima es fácil y a veces se siente bastante bien, especialmente comparado con aceptar la verdad. El problema es que culpar a otros te impide avanzar. En la mayoría de los casos, señalar con el dedo no es más que quejarse.

En su sitio Pick the Brain, la coach de vida Ruchika Batra añade que culpar a otros le da poder a alguien más y nos hace pequeños. Batra también explica: "Cuando culpamos, automáticamente entramos en la zona negativa. Despreciamos a otra persona o algún factor externo porque no pudimos moldear la vida a nuestro favor".

4. Concéntrate en el presente

Una de las formas más efectivas de dejar el pasado atrás es abrazar el presente. En lugar de revivir el pasado y consumirte en la negatividad, mantente activo y disfruta del momento actual. Aprende algo nuevo. Medita. Haz ejercicio. Cena con un amigo. Haz nuevos amigos. Sea lo que sea, simplemente vive el momento, incluso si es solo sentarte en tu escritorio y ver cómo pasan las nubes. Personalmente, "me ocupo" construyendo mi negocio y el futuro de eCash. Me motiva y me ayuda a tener algo en lo que enfocar mi vida.

Vivir en el momento presente, también llamado atención plena, "implica estar con tus pensamientos tal como son, sin aferrarte a ellos ni rechazarlos". Psychology Today afirma que "las personas conscientes son más felices, más exuberantes, más empáticas y seguras".

Para lograr un estado de atención plena, sé consciente de lo que estás pensando y sintiendo, reduce la autoconciencia, busca nuevas experiencias y acepta los sentimientos y situaciones negativas como parte de la vida.

5. Desconéctate por un tiempo

Date permiso de tomar un tiempo para despejar tu mente. No tienes que ir de mochilero por Europa. Solo aléjate de la situación distanciándote de las personas, lugares y cosas que te recuerden el pasado. Practicar formas de desconexión por un tiempo te dará la oportunidad de experimentar algo positivo, incluso si eso significa acampar en un lugar cercano sin acceso a las redes sociales.

Cuando regreses, tendrás una perspectiva sobre el pasado.

6. Piensa en las personas que te rodean

Haz un inventario de las personas que tienes a tu alrededor. ¿Quién es negativo y siempre te hace sentir mal? ¿Quiénes son las personas asociadas con el pasado de las que estás tratando de alejarte? Es posible que necesites alejarte de estas personas para encontrar a personas más positivas que te empoderen.

Hay más que suficientes formas de conocer gente nueva, como asistir a encuentros y conferencias locales. No seas tímido. Sal y encuentra un nuevo grupo de amigos y conocidos que puedan ayudarte a avanzar.

7. Perdona a quienes te hicieron daño, incluyéndote

Si alguien te ha lastimado, probablemente lo último que quieras hacer es perdonarlo. Pero, como dice el Dr. Wayne Dyer, "perdonar a los demás es esencial para el crecimiento espiritual". El Dr. Dyer tiene 15 pasos para ayudarte a perdonar a alguien, como abrazar el pasado mientras sigues adelante, hacer un nuevo acuerdo contigo mismo, no irte a dormir enojado y ser amable y generoso.

Y mientras lo haces: perdónate a ti mismo. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. En lugar de culparte por tus errores del pasado, date un respiro y concéntrate en las lecciones que has aprendido.

Ya que no cargues con esa ira y resentimiento, podrás seguir adelante.

8. Crea nuevos recuerdos

Finalmente, comienza a crear nuevos recuerdos positivos para reemplazar los recuerdos negativos del pasado. Dedica tu tiempo a las personas que te hacen feliz, a las cosas que te traen alegría y a los lugares que te brindan paz. Crear nuevos recuerdos es mejor que quedarse atrapado en el pasado.

De hecho, los científicos han descubierto que tener demasiados recuerdos antiguos dificulta la creación de nuevos recuerdos. Así que, fuera lo viejo y bienvenido lo nuevo.

A vivir en el presente.