La primera regla del club de la pelea es que nadie habla sobre el club de la pelea.

Tomando esa frase de la película de culto de David Fincher, The Fight Club (1999), Yana Immis, una emprendedora rusa-alemana que vive en México desde 2022, ha creado un interesante negocio en torno al networking.

Después de visitar México en múltiples ocasiones, la joven tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México de manera definitiva en 2022.

"Luego de varias visitas me pregunté: ¿para qué me voy? Este es el mejor lugar. Soy muy feliz aquí. Pero para poder quedarme necesitaba generar ingresos. Fue por eso que empecé a pensar en los eventos".

El mejor término para describir a Yana Immis es el de nómada digital. Nació en Rusia y se fue a vivir a Alemania para estudiar administración de empresas y después un MBA. Terminó pasando 13 años en ese país. Luego la contrató Microsoft para trabajar en Dublín, Irlanda.

"Me costó trabajo vivir ahí. Estaba súper triste y solitaria, y el clima no ayudaba. Así es que empecé a organizar eventos. Trabajando en Microsoft conocí a gente que estaba en Amazon y en Google y me di cuenta de que no había eventos a los que asistieran todos ellos. Así es que decidí crearlos".

A la fecha y a la distancia Yana sigue organizando sus eventos en Irlanda.

"Mi concepto nunca ha sido ganar dinero. Lo que busco es ayudarle a la gente a sentirse menos solitaria. En realidad, mis ingresos vienen de otro negocio que tengo, lo que me ha permitido tener cierta libertad".

Su otro negocio es una consultoría personalizada para ayudarles a los jóvenes que quieran estudiar en Alemania a prepararse. Yana los acompaña durante el proceso entero, replicando con ellos lo que alguna vez le tocó vivir antes de ser aceptada en una universidad alemana.

"El problema con ese negocio es que es estacional", dice. "El ingreso llega solo en septiembre y después de eso veo cómo disminuye el saldo en mi cuenta bancaria. Psicológicamente es muy complejo".

Por eso tuvo que pensar en otra cosa. Aprendió español en cuatro meses con la idea de emplearse en Microsoft México, pero vinieron los grande recortes en las empresas tecnológicas y las cosas se complicaron. En un mismo mes el perro de Yana murió después de un costoso tratamiento y la joven fue víctima de un robo. De pronto, la vida alegre que llevaba en México se nubló y consideró volver a Europa, aunque no era eso lo que la joven quería. Fue una de sus amigas quien le sugirió replicar en México los eventos que ya organizaba en Irlanda.

"Pero las cosas aquí son diferentes. México no es un TechHub. Me parece que ahora es un hub de FinTech y de PropTech. Mis eventos en Irlanda son gratuitos porque lo que busco es ayudarle a la gente. Pero en México la gente no está deprimida porque tenemos sol. Hay mucha diversión, la comida, la gente; aquí hay un flujo constante de gente. Lo que tenía que hacer era posicionarme de un modo totalmente distinto de lo que ya existía".

Así, Yana se puso a investigar y asistió a todos los eventos de networking que pudo. Grandes y pequeños. En español y en inglés. Mixtos y solo para mujeres.

"Me di cuenta de que casi todos los eventos son en español. Casi no hay eventos para extranjeros. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los rusos y los ucranianos? Con esos grupos de extranjeros que ya están en la Ciudad de México. Empecé a preguntarme a quien me quería dirigir".

Y así fue como llegó a un concepto: un espacio en el que los ejecutivos locales (tradicionalmente un grupo cerrado) pudiera convivir con los extranjeros que también estaban haciendo negocios y emprendiendo en México.

La clave, sin embargo, estaba en generar esa sensación de que el acceso no era algo fácil de conseguir. Además, estaba el tema de brindar seguridad a los asistentes —muchos de ellos en puestos importantes en diversas empresas— por medio de ubicaciones secretas reveladas solo unas horas antes de que el evento sucediera.

Así nació FIGHT CLUB CDMX, el club de la pelea del networking.

¿Qué ofrece FIGHT CLUB CDMX?

Yana Immis tiene claro que lo que la gente busca en un evento es la verdadera oportunidad de conocer a otros para crear y fomentar relaciones. Las pláticas y speakers invitados son solo un imán para atraer a los asistentes, pero lo que les hace quedarse y regresar es la oportunidad de conversar y pasar un buen rato con otros empresarios, emprendedores, creativos y ejecutivos.

La clave está en la calificación de la gente que asistirá a los eventos.

"En los últimos tres o cuatro meses me he pasado de cinco a doce horas al día buscando gente para invitarla, además de tratar de encontrar el lugar indicado para realizarlo".

Para Yana es importante que cada evento suceda en un lugar distinto. Para generar sorpresa y para que el aura de misterio con la que ha logrado dotar a su joven marca prevalezca.

"La gente en México se aburre muy rápido. A los mexicanos les gusta el cambio constante. Así es que cada vez voy a ofrecer algo distinto: un nuevo lugar, una temática diferente".

FIGHT CLUB CDMX sucede una vez al mes y al evento acuden entre 100 y 220 personas y siempre hay una breve plática con algún experto en un tema distinto. El resto de la noche es para convivir con otras personas y hacer networking.

El primer evento lo organizó en abril y acudieron 70 personas. Al segundo, en mayo, fueron 100; al tercero, en junio, 180.

Para la edición de julio Yana se dio cuenta de que tenía que limitar la asistencia de alguna manera si quería mantener los eventos bajo control. Por primera vez cobró la entrada y aún así llegaron 130 personas.

¿Cómo te unes a FIGHT CLUB CDMX?

Por razones de seguridad, Yana ha decidido no caer en la tentación de las redes sociales para promover sus eventos.

"Lo que hago es publicidad de boca en boca. Solo uso un grupo secreto en LinkedIn y tú decides si quieres formar parte de él. Pero la cosa es que solo puedes formar parte del grupo si asistes en persona a algún evento. Así es que hay varias medidas de seguridad. Y en verdad nadie sabe quién asistirá al próximo evento".

El ingrediente secreto de FIGHT CLUB CDMX es el control de calidad: Yana pone especial atención a cada detalle para asegurar esa exclusividad que atrae a los asistentes.

Para el futuro la joven emprendedora tiene ya planeados eventos en escape rooms, un rascacielos, una fiesta de disfraces y una arena de lucha libre. Los lugares precisos por ahora, claro, solo los conoce ella.

Así, en cuestión de meses Yana ha empezado a formar la que posiblemente sea la red de networking más cool de la Ciudad de México. Una comunidad que empata a la perfección con una ciudad en la que los locales y los nómadas digitales conviven en un mismo espacio, dinámico, vibrante y en constante evolución.

Un lugar en donde se habla de todo. Menos del club de la pelea.