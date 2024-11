Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En 2021, el contenido de video será de lo que hablarán los especialistas en marketing, y con razón. Las estadísticas de años anteriores han sido alucinantes y 2020 superó todo lo que hemos visto en términos de tasas de consumo de contenido de video.

Como propietarios de una pequeña empresa, todos necesitamos aprovechar al máximo nuestro dinero, pero el espacio de contenido de video no es muy sencillo y las personas pueden amar su contenido o anuncio con la misma facilidad que lo odian. A veces, lo que diferencia ambos resultados puede ser algo tan simple como la ubicación, la entrega o el idioma.

A lo largo de los años, he tenido que aprender a navegar por la pendiente resbaladiza que es la entrega de contenido de video intentando y fallando constantemente, y siguiendo los consejos de algunos de los gurús más reconocidos en el espacio de marketing y publicidad de video, como Neil Patel, The Madsgency el poderoso dúo formado por Hafiz Ahmad Ashfaq y Qadeer Wagriya, y el maestro de Click Funnels, Russell Brunson.

Relacionado: Cómo la evolución del contenido de video influirá en la visibilidad de la marca en ...

Las valiosas lecciones que he aprendido de estos profesionales han provocado un cambio masivo en la forma en que entrego mi contenido de video y anuncios, y esto me lleva a mi primer punto:

Edúcate tu mismo

Gasté una asombrosa cantidad de dólares de marketing en anuncios de video que me brindaron poca o ninguna conversión durante años. Me convencí de que era una pequeña empresa y que no podía permitirme contratar a Neil o Hafiz de Madsgency ni a ninguna de las principales agencias que habían demostrado resultados.

Sin embargo, pronto me di cuenta de que si hubiera gastado solo una fracción de esos dólares en educarme sobre los entresijos del contenido de video y la entrega a través de anuncios, habría movido mi empresa mucho más adelante. Mi revelación me llevó a leer libros de Russell, solicitar el increíble curso Madsgency Tube Framework y consumir decenas de videos y publicaciones de Neil.



A veces, el fracaso viene para darle claridad y dirección, pero la única forma de escapar de un ciclo de fracaso como propietario de una pequeña empresa es reducir la velocidad, ser humilde y escuchar a los profesionales. Para decirlo mejor, en palabras de Hafiz, "La experiencia es el mejor maestro solo si aprendes de la experiencia de otros que han fallado y lo han hecho bien". He recogido algunas gemas valiosas en el camino mientras me esfuerzo por educarme.

Relacionado: 7 secretos del marketing de video súper exitoso -

Por qué sus anuncios de video fallan

YouTube está diseñado para videos y es una obviedad sugerir que la mayoría de sus anuncios de video deben colocarse en YouTube, incluso si su audiencia principal está en Facebook o Instagram. La razón es que esto capitaliza la intención, ya que las personas vienen a YouTube para ver videos, lo que reduce la probabilidad de que las personas se molesten con los videos que aparecen en su feed.

Según Qadeer Wagriya, "La clave para acabar con la publicidad radica en tres pequeñas palabras; investigación, orientación y ubicación. El ensayo y error o las suposiciones agotarán sus arcas antes de que obtenga una ganancia que valga la pena ".

Investigación, orientación y ubicación

YouTube ofrece a las pequeñas empresas una gran cantidad de oportunidades de investigación para descubrir exactamente quién es su audiencia. La plataforma de Google Ads ahora es mucho más avanzada de lo que muchos creen. Los recursos que proporciona la plataforma para descubrir qué tipo de público ve qué tipo de videos hacen que sea mucho más fácil crear nuestras propias audiencias personalizadas en función de quiénes probablemente se sientan atraídos por nuestros videos.

Según CNBC , es probable que el 65% de las personas se salten los anuncios de video, lo que reduce considerablemente el muro de oportunidades que tiene para obtener conversiones. Esto también indica que no puede gastar dinero en ubicaciones arbitrarias de anuncios. Google le permite orientar sus anuncios a los principales grupos demográficos, como grupos de edad, sexo o ubicación. La orientación es tan específica que incluso puede incluir o excluir ciudades o condados en particular.

Por lo tanto, la orientación se basa en los resultados de su investigación y en qué tan bien ha identificado a su cliente ideal. La capacidad de Google para una orientación precisa es prácticamente nula. El problema suele estar en nuestra capacidad para descubrir o describir suficientemente a nuestra audiencia.

La ubicación es su capacidad para elegir el tipo correcto de videos en YouTube para colocar sus anuncios, lo que reduce las posibilidades de que se omitan o ignoren. Esta ubicación es el resultado de su investigación y orientación. No es suficiente tener anuncios que se reproducen en YouTube si la mayor parte de ellos está siendo vista por personas que no tienen ningún interés en lo que vendes. Los anuncios de Google le permiten orientar videos, canales, búsquedas de palabras clave y tipos de videos en particular. El poder de estas opciones de ubicación significa que, si se hace bien, puede aparecer solo donde debe aparecer, al menos en su mayor parte.

Relacionado: Cómo usar 'Narrowcasting' para impulsar la participación y las conversiones

La ubicación de su palabra clave

Las palabras clave también juegan un papel muy importante en el rendimiento de su anuncio de video. Sé que parece demasiado difícil utilizar la orientación por palabras clave para los anuncios de YouTube debido a lo amplia que parece ser una opción de orientación. El problema es que los únicos anuncios que conocen muchos propietarios de pequeñas empresas son los anuncios TrueView in-stream. Si bien las palabras clave pueden ser difíciles (pero no imposibles) de usar para los anuncios TrueView, son ideales para los anuncios de descubrimiento de YouTube.

YouTube le presenta una gran cantidad de tipos de anuncios, los anuncios in-stream que se pueden omitir son claramente los más comunes, y quizás los anuncios in-stream que no se pueden omitir también (estos requieren una inmensa creatividad en el anuncio en sí o podrían matar su marca). YouTube también le ofrece anuncios bumper, anuncios de barra lateral y anuncios de descubrimiento. Su deber es averiguar qué es lo que funciona para usted y su presupuesto, y no solo sacar el efectivo de lo que se hace comúnmente.

Embudos de webinar

Otro sistema de entrega de contenido de video que a menudo se ignora son los seminarios web. Los webinars por diseño funcionan más para las pequeñas empresas que para las grandes organizaciones y, sin embargo, parece que las pequeñas empresas los ignoran con mayor frecuencia.

Hafiz Ahmad de Madsgency lo expresa de manera bastante sucinta; "Un embudo de webinar es básicamente la oportunidad de hablar cara a cara con sus prospectos, establecer autoridad, empujarlos donde duele y convertir prospectos en clientes. Por diseño, esto no es adecuado para grandes empresas u organizaciones; a la gente le encanta el trato de persona a persona y de ahí surge la idea de los embudos de seminarios web ".

Las pequeñas empresas buscan exposición y una de las exposiciones más efectivas que puede tener es la que establece su experiencia o la que modela e ilustra sus servicios / productos. El arte de construir y entregar un embudo de seminarios web es algo que se enseña de manera bastante extensa en el curso Madsgency Tube Framework y que ha cambiado mi negocio porque ofrece una forma relativamente económica de estar frente a sus clientes, reducir la tasa de rebote, ser crudo datos y crear conversiones. Los seminarios web son una forma poderosa de generar confianza en un entorno cara a cara y dondequiera que haya confianza, se realizan ventas.

Los seminarios web y los anuncios efectivos de YouTube cambiaron la cara de mi negocio y de muchos otros en 2020. Con los efectos persistentes de Covid-19 todavía a nuestro alcance, es muy probable que se vuelvan aún más populares y efectivos. Si se hace bien, es casi seguro que reducirá la inversión publicitaria y aumentará su ROI.