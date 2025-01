Mis zapatos favoritos, Nike Air Jordan 11s, tienen una firma importante, pero no es la del mismo nombre. Es de alguien que me inspira a seguir adelante como emprendedor.

Cuando alguien ingresa a la sede de mi empresa en El Paso, Texas, seguramente verá un par de zapatos Nike Air Jordan 11 de color rojo brillante. Los tengo expuestos en mi oficina. Y si miran de cerca, notarán que los zapatos están firmados. "¿Es esa la firma de Michael Jordan?" ellos preguntarán.

La respuesta es no. Esos zapatos están firmados por alguien que me inspira aún más, a pesar de que no tiene un par de zapatos con su nombre. La firma es de Brad Smith, presidente de Microsoft .

¿Por qué? Porque firmó esos zapatos justo después de que sobreviviera mi empresa.

Crédito de la imagen: Cortesía de José Ochoa

Soy un inmigrante mexicano-estadounidense y un emprendedor en serie, y co-dirijo una empresa de empaque y logística llamada Global Containers & Custom Packaging . Crecimos de manera constante durante una década, pero luego sufrimos una crisis en 2018: uno de nuestros clientes más grandes se declaró en bancarrota , lo que nos hizo perder $ 1 millón en efectivo y $ 1.7 millones en negocios de la noche a la mañana. Estaba aterrado. Me sentí como un gran perdedor incompetente. Me sentí culpable por no verlo venir.

Después de varias largas noches sin dormir, me di cuenta. El dinero vendrá y se irá. Mientras tenga mi salud, experiencia, ética laboral y familia, puedo ganar ese dinero nuevamente, y por eso me propuse hacerlo. Vi un anuncio de LinkedIn para un programa acelerador de negocios binacional patrocinado por Microsoft, solicité y fui aceptado. Me dediqué a mí y a mi personal al programa y me preparé para el evento final: iba a competir contra otros 10 grandes jugadores en una competencia de lanzamiento, para ser juzgado por un panel de ejecutivos corporativos y gubernamentales.

Soy un amante de las zapatillas y sabía que solo un par de zapatos sería lo suficientemente bueno para este gran día, porque son los zapatos que siempre usé para los grandes eventos de negocios. Competiría con mis Jordan 11 rojas. El rojo simboliza la pasión para mí; es la carne y la sangre que puse en mi negocio. Jordan simboliza la implacabilidad. Nunca se retiró, por lo que se convirtió en un icono. Quería canalizar esas cosas cuando lanzaba.

Funcionó. Quedé en primer lugar. Microsoft nos otorgó un premio de $ 25,000 y generamos una gran atención y nuevos negocios. Unas semanas más tarde, conocí al presidente de Microsoft, Brad Smith. Hablamos un rato; me felicitó por mi victoria y me felicitó por mis zapatos. Le pregunté si los firmaría y estuvo feliz de hacerlo.

Ahora, cada vez que miro esos zapatos en mi oficina, recuerdo que podemos superar cualquier situación difícil y cualquier desafío. Todo lo que necesitamos es creer en nosotros mismos y, lo que es más importante, en nuestra gente.