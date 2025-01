Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

La insatisfacción profesional es algo con lo que todos luchamos de vez en cuando. Todos hemos tenido situaciones en las que pensamos que nuestras vidas mejorarían si solo tuviéramos lo que faltaba.

Si lidera un equipo, existe una alta probabilidad de que se haya encontrado con situaciones difíciles en las que un empleado no estaba satisfecho con lo que ganaba, con su título o con un cambio organizacional. Cuando los empleados están descontentos, su enfoque cambia de hacer su trabajo a preocuparse por ellos mismos, y la calidad de su trabajo podría verse afectada. La forma en que aborde estos escenarios lo definirá como líder. A veces, el descontento se resuelve fácilmente con un aumento o un ascenso. Otras veces, ceder a los sentimientos de insatisfacción de un empleado es una trampa. De cualquier manera: cuanto más rápido se resuelva la situación, mejor para usted, el empleado y la empresa.

Considere la práctica de una entrevista anual con otra empresa. Anime a cada uno de sus empleados a que se entreviste con otra empresa cada año. Puede parecer aterrador o desconocido, pero las ventajas superan con creces las desventajas. Estas son solo tres de las muchas formas en que esta práctica amplificará su liderazgo.

Fortalece el compromiso con la causa

En Good to Great de Jim Collin, escribe sobre cómo conseguir que las personas adecuadas suban al autobús. No solo habla de la competencia en su trabajo, sino también de su compromiso con la misión de la organización. Debe contratar personas porque creen en la misión de su empresa, y no solo porque sean competentes en un conjunto de tareas. Por más obvio que parezca, el apego a la misión de una empresa no es tan pegajoso como los líderes esperan. Cuando los deseos y las motivaciones de las personas cambian, comienzan a preguntarse si el césped es más verde en otra empresa.

Pedirle a su equipo que se entreviste en otro lugar puede fortalecer su compromiso con usted como líder y la misión de la empresa. Esta práctica dice: "Quiero lo mejor para ti, incluso si lo mejor se logra en otro lugar". Explorar otras opciones puede ser un buen recordatorio de que tienen una gran oportunidad con un gran líder en una gran empresa. A veces, sin embargo, entrevistar en otro lugar ayuda al empleado a decidir que es hora de bajarse del autobús. Tal vez esto crea un dolor a corto plazo para usted y la empresa, pero a largo plazo siempre es saludable. Los mejores equipos están llenos de personas que quieren desempeñar un papel pequeño en una misión más grande.

Demuestra que eres para la persona, no solo para la empresa.

Seamos realistas: en algún momento, todas las personas buenas pasan a oportunidades más grandes y mejores. Eso es vida y eso es liderazgo. Ya sea que sus empleados decidan tomar otro trabajo o mantener su asiento en el autobús, seguramente sabrán que usted se preocupa por ellos y su carrera. Dice mucho sobre usted como líder cuando anima abiertamente a sus empleados a entrevistarse en otro lugar.

Practica entrevistas externas y tendrás menos personas que te dejarán porque saben que te preocupas por ellas. Cuando los empleados se entrevistan con otras empresas, están comparando el potencial de trabajar con un nuevo líder con el de trabajar con usted. Tendrá una ventaja sobre cualquier líder nuevo, porque saben que quiere lo mejor para ellos y su carrera.

Agrega claridad al descontento

Después de entrevistarse en otro lugar, muchos empleados regresarán contentos y listos para volver a la misión. Se darán cuenta de que tal vez un aumento del 5% en el salario no es la respuesta que buscan, o que la promoción que pensaban que querían tiene un precio que no estaban dispuestos a pagar. A veces, se entrevistan en otro lugar y se les ofrece una oportunidad única en la vida. Eso es una excelente noticia. Después de todo, nos preocupamos por nuestra gente y queremos lo mejor para ellos.

Hay un dicho que dice que los empleados no abandonan las empresas, dejan a los líderes. Realmente no hay inconveniente en pedirle a su equipo que se entreviste en otro lugar. En esta práctica, pueden descubrir que el césped no siempre es más verde en el otro lado y regresar con un renovado sentido de propósito.

