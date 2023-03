Una mirada a tu interior: rompiendo las barreras personales para ser una gran líder como mujer

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

A pesar de los males de las desigualdades de género y los sesgos inconscientes, el número de equipos liderados por mujeres en roles de liderazgo C-suite aumentó a 36.9% en 2022.

Aún así, este progreso continúa estando desequilibrado en diferentes sectores. Muchas industrias donde las mujeres asumen roles de liderazgo son aquellas en las que ya están altamente representadas, como las ONG, la educación, los servicios personales y el bienestar, la atención médica y las comunicaciones. En muchas otras industrias, como la tecnología, la energía y la fabricación, las mujeres aún intentan seguir el ritmo.

Incluso aquellas que llegaron a la cima a menudo son consideradas una excepción a la norma. Sin embargo, la verdad es que las mujeres comparten grandes habilidades de liderazgo, lo que las hace intrínsecamente valiosas para el C-suite (nivel ejecutivo). Pero lo que les falta a muchas mujeres no son habilidades, sino confianza.

Tomemos el capital de riesgo como ejemplo: incluso a pesar de que una tercera de todas las pequeñas empresas en Estados Unidos son fundadas por mujeres, solo el 7% del capital de riesgo se destina a nuevas empresas dirigidas por mujeres fundadoras. Esto podría tener algo que ver con el hecho de que las mujeres son más reacias a correr riesgos que los hombres y consecuentemente, pedir a los inversores menos capital.

Eliminar la barrera invisible

Antes de mi carrera en educación en emprendimiento, enseñé preescolar. Curiosamente, allí, en un salón de clases lleno de papel y pegamento para niños, aprendí una lección importante sobre ser una mujer en la industria de los negocios, y la he llevado conmigo desde entonces.

Un día, leí un artículo sobre cómo las niñas a menudo se callan más que los niños en la escuela. A pesar de mi educación igualitaria, me sorprendí haciendo callar a una chica mientras dejaba que un chico hablara cuando no era su turno.

Me sorprendió darme cuenta de que también me habían inculcado el sesgo cultural tradicional de que las mujeres se quedaran calladas y fuera de la vista. Como mujeres, somos educadas inconscientemente para no ser aptas para el lugar de trabajo, lo que conduce a niveles más bajos de confianza en nuestro trabajo.

Por lo general, se considera que el hombre blanco, apuesto y con la confianza que se ha transmitido generacionalmente en un "mundo de hombres", es una valla publicitaria ambulante para los negocios .Sin embargo,el carisma, ser extrovertido, la personalidad alfa y —otros rasgos que tampoco son exclusivos de los hombres— en realidad no impulsan el éxito de las ventas. Las cualidades que hacen a los líderes efectivos son la disciplina y la organización, la curiosidad intelectual, la empatía, la capacidad de navegar por la complejidad y crear claridad a partir de la ambigüedad, y la creatividad en la resolución de problemas. Curiosamente, estos rasgos de habilidades blandas se aplican por igual a hombres y mujeres, así como a introvertidos y extrovertidos.

Es posible usar esta introspección como marco de referencia para construir mejores hábitos y aplicarlos en el lugar de trabajo.

Esto también podría provenir de desafiarse a uno mismo al pedir un aumento de sueldo, ofrecerse como voluntario para un proyecto fuera de su zona de confort, o incluso estar de acuerdo con correr riesgos y fallar.

Puedes ser tu mayor crítica o tu mayor defensora, así que trata de encontrar maneras de ser lo segundo.

Hay inspiración por todas partes

La timidez y la aversión al riesgo son rasgos asociados con las mujeres durante siglos, mientras que los hombres tienden a ser vistos como valientes y arriesgados. Personalmente, me di cuenta de que no siempre podía confiar en las figuras femeninas fuertes que me rodeaban para mostrarme cómo tomar riesgos y ser más asertiva. Tuve que adoptar, abrazar e incluso inculcar esos valores para impulsar los rasgos de liderazgo. Como dice el dicho, "si alguien más lo hizo, tú también puedes hacerlo".

En primer lugar, las mujeres deben encontrar formas de reforzar la creencia de que aún pueden sobresalir en industrias de las que se han mantenido alejadas. Una forma de ganar confianza y coraje es comenzar observando a otras personas. Una vez que las mujeres obtengan la inspiración que necesitan para poner un pie en la puerta, entonces sus cualidades naturales hablarán por sí mismas.

Para ello, fíjate en los modelos masculinos y en cómo se desenvuelven en el lugar de trabajo, y utiliza sus interacciones como ejemplo de cómo puedes tener confianza en ti misma. Puede que los hombres ejerzan ese poder, pero eso no debe impedir que las mujeres brillen en el ámbito empresarial. Esto ayudará a eliminar la suposición de que los hombres son los únicos que pueden liderar un equipo en la batalla, en una sala de juntas o en cualquier otro lugar.

Esto también podría ayudarte a romper viejos hábitos y a crear otros nuevos más orientados a objetivos. Prueba explorando eso en profundidad y descubre cosas que quizá no te des cuenta que estás haciendo.

Por ejemplo, tuve que entrenarme para no decir "lo siento" por todo, como si tuviera que disculparme por hablar. Cuando practico esto, me recuerda que puedo ser yo misma cuando estoy en el lugar de trabajo, incluso si es en una habitación llena de hombres, y me da la confianza que necesito para sentirme empoderada.

Desarraigando el sistema

Las mujeres necesitan acabar con la teoría del "Gran Hombre", la idea de que los líderes nacen y poseen ciertos rasgos heredados y que los grandes líderes surgen cuando hay una gran necesidad. Como se lee en el encabezado de esta sección, este sistema solo se aplica a los hombres y nuevamente da la impresión de que las mujeres nunca estuvieron destinadas a la grandeza.

A pesar de lo que pueda sugerir la teoría del "Gran Hombre", las mujeres son en realidad mejores líderes natas que los hombres, si se miden por los atributos requeridos.

De acuerdo con un informe del Pew Research Center sobre lo que hace a un buen líder, características como la honestidad, la inteligencia, la compasión y la innovación ocupan un lugar destacado en la escala, atributos en los que las mujeres obtuvieron una puntuación más alta que la mayoría de sus homólogos masculinos.

Las mujeres también tienden a ser mejores mentoras, escuchan más atentamente y piensan fuera de la caja mejor que sus contrapartes masculinas, lo que las hace líderes transformacionales. Sin embargo, gracias a que se nos dijo algo diferente a lo largo de la historia, estudios han demostrado que las mujeres también se clasifican más abajo en las autoevaluaciones, lo que demuestra que las mujeres necesitan un recordatorio de sus propias fortalezas.

Cuando las mujeres hablan por sí mismas y comparten ideas, tienen un impacto en sus carreras y en las carreras de otras mujeres a su alrededor. A partir de ahí, se produce un impulso y más mujeres podrán encontrarse en roles de liderazgo. Esta pelota ya se ha echado a rodar, porque en 2022, las mujeres en puestos de liderazgo aumentó a 36.9% — un máximo histórico.

El futuro es femenino

Según una serie de estudios realizados para un artículo en Harvard Business Review, "si solo hay una mujer en su grupo de candidatos, estadísticamente no hay posibilidad de que la contraten", los resultados sugirieron que las mujeres en realidad pueden usar el sesgo a favor del statu quo para cambiar el statu quo.

Lo que esto significa es que, tan pronto como había más de una mujer en el grupo de solicitantes, la preferencia se inclinaba hacia las mujeres. Entonces, en esencia, si las mujeres están en funciones de contratación desde el principio, como cofundadoras o líderes en general, la energía comenzará a moverse en la dirección correcta para que haya más mujeres en puestos de liderazgo en todas las industrias.

A través de un conjunto de cambios de mentalidad críticos, las mujeres pueden recordarse a sí mismas y a los demás la gran cantidad de cosas que aportan al mundo de los negocios, u otros sectores. Esto ayudará a las mujeres de todo el mundo a empoderarse, solidificando el futuro como mujeres.