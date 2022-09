¡Adiós Serena Williams! 10 frases inspiradoras para celebrar a la tenista después del anuncio de su retiro

Serena Williams, una de las más grandes tenistas de la historia ha anunciado el día de hoy que se retirará después de disputar el US Open, torneo que se jugará en Nueva York del 29 de agosto al 11 de septiembre.

La tenista de 40 años ha ganado más títulos individuales de Grand Slam que cualquier otro hombre o mujer en la historia (solo Margaret Court ha ganado más torneos, aunque varios de ellos fueron a nivel amateur). En total, la norteamericana ha ganado 39 títulos: 23 individuales, 14 en dobles femeniles y dos en dobles mixtos. Además, después de dar a luz a su hija Olimpia, Serena visibilizó lo complejo que resulta combinar un embarazo con una carrera profesional como atleta de alto rendimiento.

Serena reflexionó en torno a lo que significará dejar de jugar tenis a través de una columna publicada en la revista Vogue en la que explicó: "Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser cuidadosa sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis hacia otras cosas que son importantes para mí".

A lo largo de su carrera Serena Williams nos ha regalado hermosas frases llenas de carácter y fuerza que vale la pena leer de nuevo para celebrar la carrera de una deportista que es y seguirá siendo grande entre las grandes. Aquí te compartimos algunas de ellas.

In Vogue's September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. "It's the hardest thing that I could ever imagine," she says. "I don't want it to be over, but at the same time I'm ready for what's next" https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9