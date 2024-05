El anuncio llamado Crush, lanzado durante el evento Let Loose para presentar el iPad Pro con el chip M4, provocó una reacción negativa, lo que llevó a Apple a retirar el promocional y ofrecer disculpas.

La representación de una trituradora gigante reduciendo a chatarra varios objetos, como guitarras, pianos y cámaras, desencadenó una ola de críticas dirigidas hacia la empresa de la manzana, según informó The Verge.

La controversia surgió entre aquellos que consideraron que la destrucción de objetos simbólicos de creatividad humana insinuaba un mensaje sobre cómo la tecnología está suprimiendo la expresión artística y la innovación.

Debido a esto, Apple emitió una disculpa pública y anunció que retirará el comercial de sus planes de difusión televisiva.

Según AdAge, Tor Myhren, vicepresidente de comunicaciones de marketing de Apple, declaró: "La creatividad está en nuestro ADN en Apple y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo. Nuestro objetivo es siempre celebrar la infinidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. No acertamos con este video y lo sentimos".

El caso de Crush no es el primero en el mundo de la tecnología, ya que LG, en 2008, presentó una campaña similar para promocionar su smartphone KC910 Renoir, que también involucraba la destrucción de objetos.

Aquel comercial, que fue lanzado hace más de 16 años, no generó la misma reacción negativa.

El promocional de Apple buscaba mostrar cómo era posible realizar algunas tareas cotidianas y creativas con el nuevo iPad; sin embargo, el intento de innovación no resultó favorable para la compañía, que tuvo que dar un paso atrás y retirar la producción.

Tim Cook publicó el comercial en su cuenta de X, y a pesar de la ola de críticas, aún no lo ha eliminado.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we've ever created, the most advanced display we've ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it'll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG