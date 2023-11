A principios de este mes, durante una presentación de su cinta Oppenheimer, el director Christopher Nolan conminó a la audiencia a conseguir la película en formato de Blu-ray para que "no haya ningún servicio de streaming malicioso que pueda venir a robártela".

Su declaración llegó a los titulares de los principales medios de entretenimiento, por lo que Nolan tuvo que aclarar ante The Washington Post que se trató de una broma, aunque habló de los riesgos que los formatos digitales dependientes de una compañía de streaming representan para el material cinematográfico: "Fue una broma cuando lo dije. Pero nada es una broma cuando se transcribe en internet. Existe un peligro en estos días de que, si las cosas solo existen en la versión de streaming, puedan ser eliminadas, aparecer y desaparecer".

El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, se sumó a la voz de Nolan y desde su cuenta de X respondió a un post de @DiscussingFilm en la que se retomaron las declaraciones de Nolan. El cineasta escribió: "Los medios físicos representan casi un nivel de responsabilidad similar al libro 'Fahrenheit 451' (donde las personas memorizaban libros enteros y, de este modo, se convertían en el libro que amaban). Si posees una excelente versión en 4K HD, Blu-ray, DVD, etc., de una película o películas que amas... eres el guardián de esas películas para las generaciones venideras".

