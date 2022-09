¿De dónde salió la tendencia de lanzar al escenario peluches del Dr. Simi en los conciertos de artistas extranjeros en México?

El primer registro que se tiene de un peluche del Dr. Simi siendo lanzado al escenario de un concierto data del Corona Capital 2021, un festival de música celebrado en la Ciudad de México en noviembre del año pasado. Durante la actuación de la cantante noruega, AURORA, un fanática le lanzó un peluche con la figura de la mascota de las Farmacias Similares al escenario. La artista tomó al peluche, lo pegó a su pecho y se mostró conmovida con una enorme sonrisa sin saber que estaba inaugurando una tradición para los conciertos celebrados en México.

El momento causó furor en las redes sociales y hubo quien propuso hacer del lanzamiento de Doctores Simi en conciertos una tradición… y eso es justo lo que está sucediendo.

Hasta el momento los artistas (además de AURORA) que han recibido peluches del icónico doctor durante sus presentaciones en vivo son: Dreamcatcher, Glide, Coldplay, The Killers, Gorillaz, Mac deMarco y Rosalía, quien fue honrada con tres peluches durante su concierto en el Auditorio Nacional el pasado fin de semana. Además, Lady Gaga también fue honrada con un peluche mientras daba un concierto en Toronto, Canadá, aunque este le golpeó la cabeza desatando algunas críticas.

La idea de que una marca cree una mascota es la de lograr recordación e involucramiento con sus posibles consumidores. Normalmente se trata de animales antropomorfos que dan ternura o son ágiles y hacen reír a la gente. Es común verlas durante los encuentros deportivos y, en el caso del Dr. Simi, bailando afuera de las Farmacias Similares.

La icónica botarga comenzó a utilizarse en 1997 cuando el empresario Víctor González Torres inauguró sus primero locales de una farmacia de medicamentos genéricos que se vendían a un costo menor que las medicinas con marca. El Dr. Simi se ha convertido en parte de la cultura popular mexicana y aunque no es la primera vez que forma parte de una tendencia en redes sociales (hubo una época en la que era común encontrar videos de gente derribándolo) su alcance y trascendencia ha superado cualquier cosa que pudimos haber imaginado.

Aquí te compartimos algunos de los momentos en que el peluche del Dr. Simi es tomado por los artistas sobre el escenario.

how do some fans think this is okay... this is so dangerous and sad. :( pic.twitter.com/CnmOP88yOF