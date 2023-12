Los videos de gatitos son los amos del internet y hasta la NASA lo sabe. El pasado 11 de diciembre la Administración de Aeronáutica y el Espacio transmitió el primer video desde el espacio utilizando un rayo láser y eligió a un gato llamado Taters como protagonista.

El video fue enviado desde la nave espacial Psyche, situada a 30 millones de kilómetros de la Tierra, al Observatorio Palomar ubicado en el Instituto Tecnológico de California (Caltech). Con 15 segundos de duración, el material muestra al gato de tres años persiguiendo el haz de luz producido por un rayo láser sobre un sillón.

El video fue publicado ayer en las redes sociales de la NASA en donde se explicó: "Acabamos de transmitir vía streaming el primer vídeo ultra HD traído a ustedes vía láser desde el espacio profundo. ¡Y es un vídeo de Taters, un gato atigrado! Esta prueba allanará el camino para comunicaciones de alta tasa de datos en apoyo del próximo gran salto: enviar humanos a Marte".

We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it's a video of Taters, a tabby cat.



