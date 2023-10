Elon Musk sigue revolucionando X, la plataforma social que alguna vez se llamó Twitter. A través de un post desde su perfil, el ejecutivo confirmó que la red social contará con dos nuevas opciones de suscripción para complementar la ya existente.

"Pronto se lanzarán dos nuevas categorías de suscripciones X Premium. Una es de menor costo e incluye todas las funciones, pero sin reducción de anuncios, y la otra es más cara, pero no tiene anuncios," explicó el dueño de la plataforma.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.