Elon Musk dice que compró Twitter para ayudar a la humanidad

Mañana se cumple el plazo fijado por la corte para que Elon Musk adquiera Twitter por $44,000 millones de dólares. Ayer el hombre más rico del mundo hizo una entrada triunfal a las instalaciones de la empresa cargando un lavabo y sonriendo. Como es su costumbre, subió el video a su cuenta con el texto: "Entrando al cuartel general de Twitter — para que lo vayas procesando (en inglés es un juego de palabras, Musk escribió let that sink in!; sink es lavabo).

Anadolu Agency | Getty Images

Aunque en las últimas semanas existía todavía cierta duda en torno a la decisión final de Musk, sus más recientes posts lo muestran contento y emocionado ante la llegada del 28 de octubre.

El día de hoy Elon se dirigió a los anunciantes de Twitter por medio de un post en el que explicó sus razones para adquirir la plataforma: "Es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia. Actualmente existe un enorme peligro de que las redes sociales se dividan en cámaras de resonancia de extrema derecha y de extrema izquierda y que generen más odio y dividan a nuestra sociedad".

Luego el empresario explicó que Twitter no se convertirá en un "infierno libre para todos" en donde no hay normas y reglas que seguir. Escribió que aún habrá consecuencias para aquellos usuarios que no sigan las "leyes de la tierra".

Después agregó: "No lo hice porque fuera fácil. No lo hice para ganar más dinero. Lo hice para tratar de ayudar a la humanidad, a quien amo. Y lo hago con humildad, reconociendo que el fracaso en la búsqueda de este objetivo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, es una posibilidad muy real".

Musk cierra su mensaje a los anunciantes escribiendo: "Construyamos algo extraordinario juntos".

El viacrucis de Musk para adquirir Twitter

Desde un principio la transacción para comprar la red social ha estado llena de fricción. Tras haber hecho una oferta, Elon Musk trató de dar un paso atrás argumentando que Twitter no había sido honesta en relación con el número de bots y cuentas falsas que existen en la plataforma.

Como había ya un acuerdo firmado, Twitter presionó legalmente a Musk para que no se pudiera echar atrás. Cuando el juicio estaba a punto de iniciar a mediados de este mes, Elon Musk confirmó que compraría a la plataforma.

El empresario tiene hasta mañana a las 16:00 horas (tiempo del centro) para cerrar la transacción y evitar el juicio.