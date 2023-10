Uno de los objetivos de Elon Musk es convertir a X, antes Twitter, en una red social sin bots que presente información confiable a sus usuarios. Entre los muchos cambios que el ejecutivo ha hecho desde que es dueño de la plataforma, destaca uno de ellos: Community Notes un sistema que permite a los usuarios agregar información a un post para dar mayor contexto o desmentir lo publicado en un mensaje en particular.

Se trata de un sistema alimentado por los usuarios que permite hacer visible una advertencia que pretende evitar la proliferación de las noticias falsas (comúnmente conocidas como fake news).

En la página oficial de la herramienta se explica: "Las Community Notes tienen como objetivo crear un mundo mejor informado al capacitar a las personas en X para agregar contextos de manera colaborativa a publicaciones potencialmente engañosas. Los colaboradores pueden dejar notas en cualquier publicación, y si un número suficiente de colaboradores con diferentes puntos de vista califica esa nota como útil, esta se mostrará en la publicación".

Los usuarios se pueden unir de manera voluntaria al programa que ha sido puesto a prueba por el volumen de información (verdadera y falsa) que ha surgido desde que se reavivó el conflicto entre Israel y Hamas el pasado 7 de octubre.

Pero Elon Musk quiere ir más lejos y ha anunciado una nueva estrategia para que los posts que sean corregidos por los verificadores de Community Notes no puedan ser monetizados.

El ejecutivo explicó desde su cuenta de X: "(Estamos) realizando un ligero cambio en la monetización de los creadores: Cualquier publicación que sea corregida por @CommunityNotes queda excluida de la participación en los ingresos. La idea es maximizar el incentivo por la precisión en lugar del sensacionalismo".

Making a slight change to creator monetization:



Any posts that are corrected by @CommunityNotes become ineligible for revenue share.



The idea is to maximize the incentive for accuracy over sensationalism.