xAI, la empresa de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, logró recaudar $6,000 millones de dólares, situación que fue celebrada por el empresario en una publicación en X, red social de la que también es propietario.

"Únete a xAI si crees en nuestra misión de comprender el universo, lo que requiere una búsqueda de la verdad lo más rigurosa posible, sin tener en cuenta la popularidad o la corrección política", mencionó Musk.

Sin embargo, Yann LeCun, experto en IA y colaborador en Meta, respondió al tuit de Musk con un comentario sarcástico: "Aplica para xAI si quieres un jefe que: afirma que estás trabajando en algo que estará resuelto en el próximo año (sin presión). Afirma que trabajarás en algo que matará a todos y el trabajo tendrá que detenerse (yay, ¡6 meses de vacaciones!), y afirma que quiere 'una búsqueda rigurosa de la verdad', pero publica teorías conspirativas locas en su propia red social".

