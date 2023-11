Siri, el asistente virtual de Apple, no es infalible y hacerle ver sus errores para que los corrija, puede resultar complicado. En una entrevista con motivo del lanzamiento de sus memorias (My Name is Barbra) Barbra Streisand confesó que tuvo que buscar a Tim Cook, CEO de Apple, para pedirle que corrigieran el modo en el que Siri pronunciaba su apellido, pues la segunda 's' la pronunciaba como si fuera una 'z'.

"Mi nombre no se pronuncia con 'z'", explicó la actriz y cantante. "Es Strei-sand, como la arena en la playa (un juego de palabras con el término sand en inglés). ¿Qué tan complicado es?"

Según la BBC, medio al que concedió la entrevista, Tim Cook le tomó la llamada y le ayudó a que la pronunciación de su apellido fuera corregida: "Tim Cook fue tan amable. Hizo que Siri cambiara la pronunciación... ¡Supongo que es una ventaja de la fama!"

Barbra Streisand, la fama bien merecida

La actriz y cantante, cuyas memorias serán publicadas esta semana bajo el título My Name is Barbra, es una de las contadas personas que pertenecen al grupo EGOT. Es decir, ha ganado el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony.

A su lado solo se encuentran otras 17 personas entre las que figuran Viola Davis, Jennifer Hudson, Alan Manken, Whoopie Goldberg y Andrew Lloyd Webber.

Streisand ha participado en múltiples películas y obras de teatro, además de haber grabado una gran cantidad de discos.

Su carrera comenzó en 1960 cuando participó en un concurso de talento organizado por un bar gay en Manhattan.

Hoy la artista tiene 81 años y segúnsu valor es de aproximadamente $430 millones de dólares.