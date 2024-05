Una entrevista publicada el martes por la tarde con Helen Toner, exmiembro del consejo de OpenAI, en el TED AI Show revela nuevos detalles sobre los esfuerzos de la compañía para despedir a su CEO y cofundador, el multimillonario Sam Altman, y las razones por las que ella "simplemente no podía creer" en lo que él decía.

En noviembre de 2023, el consejo de OpenAI, creador de ChatGPT, despidió a Altman tras determinar que "no era consistentemente sincero en sus comunicaciones". Días después de la decisión, el 95% de la compañía firmó una carta amenazando con renunciar a menos que Altman fuera reinstalado.

Altman terminó recuperando su trabajo menos de una semana después de ser despedido y hoy en día sigue siendo el CEO de OpenAI, pero una pregunta quedó pendiente después del intento de destitución: ¿Por qué exactamente tomó el consejo la decisión de despedirlo?

En el podcast, Toner, hoy directora de estrategia de investigación en la Universidad de Georgetown, dijo que los miembros del consejo llegaron a un punto en el que no podían confiar en Altman.

Toner afirmó que Altman "ocultaba información, tergiversaba cosas que estaban sucediendo en la compañía" y que durante años "mintió descaradamente al consejo".

Toner dio ejemplos específicos, primero diciendo que cuando ChatGPT salió en noviembre de 2022, el consejo se enteró del lanzamiento a través de Twitter, pues no sabían que la herramienta iba a ser liberada.

