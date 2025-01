El caso conocido como Lopez vs. Apple, Inc. ha llegado a una resolución. ¿Cuánto dinero debería recibir cada uno de los usuarios afectados?

Si alguna vez has sentido que tus dispositivos te escuchan, no te equivocas.

Puede ser que hayas mencionado un viaje a Turquía durante la cena con tu hermana para encontrar un anuncio de una aerolínea turca en el feed de tus redes sociales justo antes de irte a dormir.

¿Necesitas pruebas?

Apple ha accedido a pagar una multa de $95 millones de dólares para terminar con una demanda establecida en 2019 en la que se aseguraba que Siri, el asistente virtual de la tecnológica, violó las leyes de privacidad de los usuarios al grabar algunas de sus conversaciones.

El caso, conocido como Lopez vs. Apple Inc., surgió de las acusaciones de tres usuarios que afirmaron que el asistente virtual estaba escuchando y registrando sus conversaciones aunque las palabras que le indican al dispositivo que debe comenzar a escuchar (Hey, Siri) nunca fueron pronunciadas. Pero no solo fue eso, los usuarios aseguran que las conversaciones fueron grabadas y que posteriormente recibieron anuncios relativos a los temas de los que ellos hablaron (publicidad de tenis Air Jordan, de la cadena de restaurantes Olive Garden y de procedimientos de cirugía plástica).

Aunque a la fecha Apple sigue argumentando no haber violado las leyes de privacidad de los usuarios, la empresa ha accedido a pagar $95 millones de dólares para terminar con la querella.

Antes de que los usuarios afectados reciban su compensación, la resolución de la demanda debe ser aprobada por un juez de distrito en el condado de Oakland, en California.

Relacionado: "Irreal y distópico": Apple Intelligence resume mensajes de ruptura para que no tengas que leerlos

¿Quiénes resultan beneficiados de la resolución del caso Lopez vs. Apple, Inc.?

Según Reuters todos los usuarios que tengan un dispositivo equipado con Siri en Estados Unidos y cuyas conversaciones hayan sido registradas sin su consentimiento podrán reclamar su indemnización. El periodo que comprende la demanda es del 17 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2024. En teoría, mientras más dispositivos equipados con Siri tengas, mayor sería la paga, aunque el mecanismo para determinar la manera en el que las indemnizaciones serán pagadas y si tus conversaciones fueron o no registradas de manera indebida, todavía no ha sido dado a conocer.

Según Reuters el monto que Apple deberá de pagar por cada equipo que tenga Siri habilitado será de aproximadamente $20 dólares.

Aunque el monto de las indemnizaciones que Apple deberá pagar no pone en riesgo a las finanzas de la empresa (tuvo ingresos netos de más de $93,000 millones de dólares en su más reciente años fiscal), el golpe es fuerte en contra de su imagen de su discurso de ser una empresa que cuida como nadie la privacidad de los usuarios.

Apple no es la única tecnológica que se ha enfrentado a problemas legales derivados de fallas a la hora de acceder a información sensible y privada. Actualmente pende sobre Google y sus asistentes de voz una demanda similar a la de Apple, aunque esta aún no ha llegado a una resolución.

Relacionado: 'Sujeto al ojo omnipresente de Apple': un gerente presenta demanda por vigilancia