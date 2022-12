James Cameron quiere ponerle fin al debate sobre la muerte de Jack en 'Titanic'

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Desde que Titanic de James Cameron se estrenó hace 25 años, una escena ha sido objeto de un debate que suele ser acalorado: la desaparición del ingenuo Jack Dawson interpretado por Leonardo DiCaprio.

En general, los fanáticos del actor y los obsesivos del cine siempre han sostenido que Jack no tenía que morir: hubiera cabido fácilmente en la puerta flotante que salvó a su amada, el infeliz personaje de Kate Winslet, Rose DeWitt Bukater. El debate sigue siendo tan intenso que Cameron, quien también escribió el guion de la película, quiere darlo por terminado.

En una entrevista para el estreno de Avatar: El camino del agua (Avatar: The Way of Water), publicada por el Toronto Sun, Cameron indicó que piensa ponerle fin a los argumentos sobre la muerte de Jack con un próximo documental. "Hemos hecho un estudio científico para terminar con todo esto y clavar una estaca en su corazón de una vez por todas", dijo.

Cameron continuó:

Hemos hecho un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película y vamos a hacer un pequeño especial sobre ella que se estrenará en febrero. Tomamos a dos stunts (dobles) con la misma masa corporal de Kate y Leo, les colocamos sensores y los pusimos en el agua helada y probamos para ver si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos pudieran haber sobrevivido. Solo uno podría sobrevivir.

Cuando se le preguntó si lamentaba haber matado al personaje de DiCaprio, Cameron dijo que no, y agregó que Jack "necesitaba morir".

Cameron dijo que Titanic es "una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio".

