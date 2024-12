Cuando Jeff Bezos y Lauren Sanchez anunciaron su compromiso en mayo pasado, el mundo no pudo evitar imaginar cómo sería su boda. ¿Una celebración espectacular? ¿Un evento íntimo y glamuroso?

Hace unos días, los rumores explotaron: según varios medios internacionales, la pareja planeaba casarse el próximo 28 de diciembre en Aspen, Colorado, en una ceremonia de lujo invernal con un costo astronómico de $600 millones de dólares. Pero todo resultó ser falso.

El rumor se inició con una publicación en el medio británico Daily Mail, en la que se asegura que Bezos y Sanchez estaban organizando un "fin de semana de ensueño" en Aspen.

Supuestamente, el magnate de Amazon había comprado un exclusivo restaurante de sushi, llamado Matsuhisa, para las celebraciones previas y había reservado el rancho Dunbar, propiedad del actor Kevin Costner, para la ceremonia.

Además, se decía que la boda tendría lugar en la cima de una montaña y que incluiría a 180 invitados VIP que se hospedarían en mansiones privadas y en el hotel St. Regis.

Pero la cifra de $600 millones de dólares hizo dudar a varios, incluyendo al multimillonario Bill Ackman, quien puso en tela de juicio la información en redes sociales:

"Esto no es creíble. A menos que vayas a comprarle una casa a cada uno de tus invitados, no puedes gastar tanto dinero", escribió en X.

This is not credible. Unless you are buying each of your guests a house, you can't spend this much money. https://t.co/1TVGOBLe9D

Debido a la ola de rumores, Jeff Bezos desmintió todo desde su cuenta de X.

"Todo esto es completamente falso, nada de esto está sucediendo", escribió el fundador de Amazon.

"El viejo dicho 'no creas todo lo que lees' es incluso más cierto hoy que nunca. Ahora las mentiras pueden llegar a TODO el mundo antes de que la verdad pueda ponerse los pantalones. Así que tengan cuidado, amigos, y no sean crédulos", agregó.

Furthermore, this whole thing is completely false — none of this is happening. The old adage "don't believe everything you read" is even more true today than it ever has been. Now lies can get ALL the way around the world before the truth can get its pants on. So be careful out… https://t.co/wz2SWp6wBZ