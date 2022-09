Kentucky Fried Chicken amenaza a Kylian Mbappé por negarse a aparecer en publicidad

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Kylian Mbappe, el delantero estrella del equipo de futbol francés París Saint Germain (PSG), ha causado toda una revolución en la Selección Francesa de Futbol, ya que se ha negado a aparecer en la publicidad de uno de los patrocinadores del conjunto nacional galo, situación que podría generar algunos problemas legales.

DeFodi Images | Getty Images

Alain Beral, vicepresidente de Kentucky Fried Chicken (KFC) Francia, quien no descartó tomar medidas legales en contra del joven jugador o de la federación, declaró: "Hemos pagado por algo claro. Si es necesario, haremos valer nuestros derechos".

El empresario dijo esto luego de que Kylian Mbappé se negara a participar en una sesión de fotos del equipo y algunas actividades con patrocinadores, argumentando que los jugadores no tenían claro cuánto dinero ganarían por el uso de su imagen.

La disculpa de KFC

Según Reuters, tras la polémica que generó lo comentado por Beral, KFC Francia aclaró que las palabras del ejecutivo no reflejaban la postura ni valores de la compañía de comida rápida.

"KFC Francia lamenta las palabras que se dijeron ayer y se informaron en los medios esta mañana. Estas son opiniones personales, pero de ninguna manera reflejan la posición de la compañía".

Además, la compañía aclaró que las declaraciones de Beral fueron hechas en un entorno privado durante una reunión en torno a Liga Nacional de Baloncesto que é preside.

Por último, KFC señaló que la relación de la empresa con la Federación Francesa de Futbol (FFF) es de muchos años: "KFC Francia tiene plena confianza en la capacidad de la FFF para encontrar soluciones satisfactorias para todos sus socios y jugadores, incluido Kylian Mbappé, cuyos seguidores somos de los primeros en Francia".

Esta no es la primera vez que Kylian Mbappé tiene problemas por temas relacionados con los derechos de imagen, pues una de las razones por las que no firmó con eles que este quería el 100% de estos y el club tiene la política de no ceder más del 60%.