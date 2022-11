En 2007, la modelo Gisele Bündchen dejó las pasarelas para dedicarse a su familia; sin embargo, ha logrado acumular un patrimonio neto mayor que el de su ahora exesposo, el mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady.

Tristar Media | Getty Images

De acuerdo con un informe de The New York Post, la ex angelita de Victoria's Secret tiene una fortuna acumulada que asciende a los $400 millones de dólares, mientras que el máximo ganador de anillos de la historia de la NFL (con siete), cuenta con $333 millones.

Gisele Bündchen comenzó a conformar su fortuna en el año 2000, cuando firmó un contrato por siete años de $25 millones de dólares con Victoria's Secret.

Tras su retiro, Gisele ganó solo en 2009, $25 millones de dólares por acuerdos de campañas con marcas como Versace, los vaqueros True Religion, Dior y los relojes Ebel, de acuerdo con Forbes.

Como modelo comercial, pese a estar retirada de las pasarelas, Bündchen ha ganado $386 millones de dólares.

De hecho, de 2012 a 2016 fue la modelo mejor pagada del mundo.

Pese a que ya se divorciaron, Gisele Bündchen y Tom Brady juntos cuentan con inmuebles con un valor de $26 millones de dólares; su última compra es una casa en Indian Creek, Miami, la cual está valorada en $17 millones, misma que adquirieron en 2020.

Apenas la semana pasada, Tom Brady y Gisele Bündchen dieron a conocer que tomaron la decisión de finalizar su matrimonio tras 13 años.

De acuerdo con The New York Post, los términos de la separación entre la estrella de la NFL y la supermodelo brasileña se mantendrán confidenciales y sellados, pero ambos tendrán que dividir sus activos.

Durante su matrimonio, Gisele y Tom tuvieron dos hijos: Benjamin, de 12 años, y Vivian, de nueve.

Mientras que el mariscal de campo tiene otro hijo con su anterior relación con Bridget Moynahan: Jack, de 15 años.