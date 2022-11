La nueva insignia gris de Twitter "muere" en menos de 24 horas

Ayer, Twitter sorprendió al mundo entero al lanzar una nueva insignia gris, la cual estuvo disponible por solamente instantes para "cuentas gubernamentales, empresas, socios comerciales, principales medios de comunicación, editores y algunas figuras públicas", mientras que la palomita azul sería solo para quienes paguen los ocho dólares que cuesta la suscripción Twitter Blue.

Sin embargo, apenas 24 horas más tarde, Elon Musk, el polémico nuevo dueño de la empresa, decidió "matar" este distintivo

Esto ocurrió cuando el creador de contenido de Youtube Marques Brownlee realizó una publicación explicando cómo funciona esta herramienta, a lo que Elon Musk respondió que "la había matado" y que la palomita azul sería el verdadero diferenciador.

Luego del tuit del dueño de Twitter, la insignia gris, misma que ya aparecía en algunas cuentas de empresas y personalidades, desapareció.

Posteriormente, el mismo Elon Musk escribió un mensaje, en el que dejó claro que el plan original había sido modificado: "Tenga en cuenta que Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no".

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.



We will keep what works & change what doesn't.